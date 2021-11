Storia di una famiglia perbene un finale sospeso per l’ultima puntata

Che cosa ne sarà di Michele e che cosa succederà a Maria? Il padre della ragazza si riprenderà oppure no? Il finale di Storia di una famiglia perbene ha lasciato davvero tante domande tutte aperte per i telespettatori della fiction di Canale 5. Spettatori che hanno apprezzato moltissimo la fiction ma che hanno trovato l’ultima puntata in onda ieri, 24 novembre 2021, un po’ confusa. Un finale dolce amaro visto che non si è capito molto di quello che poi accadrà ai protagonisti: dobbiamo credere che ci sarà una seconda stagione nella quale scopriremo che cosa è successo a Michele, dopo la denuncia fatta contro la sua famiglia che ha portato all’arresto di tutto il clan? Che cosa ne sarà del padre di Maria ridotto in fin di vita dal suo acerrimo nemico? Per il momento non è dato saperlo e ci dobbiamo accontentare di quello che abbiamo visto nella terza e ultima puntata di Storia di una famiglia perbene. Ricostruiamo insieme con un riassunto il gran finale della serie.

Storia di una famiglia perbene ultima puntata: il finale della serie

Maria ci ha provato in tutti i modi a lasciare Bari vecchia per avere una vita diversa da tutte le persone con cui è sempre cresciuta. Lei però è una Malacarne e difficilmente riesce a vivere tra gli agi ma soprattutto tra l’ipocrisia di chi fa finta di niente ma in realtà crede che lei non cambierà mai viste le sue origini. La storia con Alessandro non ha funzionato, nonostante il giovane provasse per lei un sentimento vero, un amore puro. Maria però ha da sempre saputo che nel suo cuore c’era spazio solo per Michele. E anche il giovane Straziota ci aveva provato: mettere in ordine gli affari della sua famiglia, stare lontano da Maria e poi andare di nuovo via lontano da tutti. Ma non ci è riuscito fino in fondo e ha anche messo in pericolo la sua amata. Maria però se l’è cavata ma il finale non è stato quello che lei e Michele avrebbero voluto scrivere come se fosse una canzone; Michele infatti ha deciso di mettere fine al grande incubo in cui vive da quando ha 13 anni e denunciare tutta la sua famiglia. Suo padre però è riuscito a dare il colpo di coda, ferendo in modo grave il suo nemico giurato, Antonio, il padre di Maria. Il De Santis è ferito in modo molto serio e nel finale di Storia di una famiglia perbene viene portato in ospedale, non sappiamo che cosa ne sarà di lui. E non sappiamo nulla neppure di Michele: diventerà un collaboratore di giustizia, sarà arrestato per quello che ha fatto insieme alla sua famiglia? Il finale è nei sogni e nei pensieri di Maria che rivede quella barca sulla quale lei e Michele passavano ore e ore quando erano solo bambini. Oggi che sono adulti, devono purtroppo fare i conti con la realtà. Separati, per l’ennesima volta, da un destino che non sembra aver scritto per loro ancora, le pagine più belle.

