Cuori stasera l’ultima puntata: come finirà tra Delia e Alberto?

Grande, grandissima attesa oggi per il pubblico di Rai 1 che ha amato tanto la fiction Cuori. Si chiude oggi la prima stagione ( e chissà magari ce ne sarà anche una seconda). Con una media di 4 milioni di spettatori, la serie ha fatto appassionare il pubblico, coinvolto tantissimo anche nella vicenda che vede protagonisti Delia e Alberto. Una storia d’amore che ha fatto davvero battere il cuore di tutti. Ma come finirà questa relazione tormentata e ostacolata da tutte le persone che hanno reso impossibile questo amore? Delia e Alberto ormai, sanno bene quello che provano. Sanno di amarsi. E Delia stava anche per dire tutto a Cesare, stanca di mentire in primis al suo cuore e poi a tutti gli altri. Proprio quando stava per raccontare al dottore, quello che è stato e quello che sarebbe potuto essere, ecco un nuovo ostacolo. Delia, troppo presa dal suo nuovo lavoro in ospedale, e dagli ostacoli del cuore, non si è resa conto che Cesare è molto malato. Non si è proprio accorta di quanto suo marito stesse male. E ora deve fare i conti con questo ennesimo ostacolo: Cesare ha bisogno di un trapianto di cuore; ha bisogno di lei come dottoressa e come moglie e soprattutto di Alberto. Impossibile pensare quindi, che Delia e Alberto possano avere modo di confessargli quello che succede tra loro.

Cuori stasera il gran finale: che ne sarà di Delia e Alberto?

Come andrà quindi a finire questa storia, che ne sarà dell’amore tra Delia e Alberto? Con la decisione del dottor Ferraris di portare sua sorella in un manicomio, sembrava che il capitolo dolori si fosse chiuso e invece, ecco che arriva un’altra, l’ennesima complicazione. E fa ancora più male perchè Alberto sa che Delia lo ama, che vorrebbe passare tutta la sua vita al suo fianco. Ma sa anche che è la moglie di Cesare, che non lo può lasciare in un momento così delicato. E sa anche è nelle sue mani il destino del primario. Cesare si affida a lui per questo trapianto: vivere o morire. Il primo trapianto di cuore in Italia, la sua unica speranza di poter essere ancora un padre per Virginia, distrutta dal dolore, e un marito per Delia. Vietato commettere errori, vietato sbagliare. Vietato pensare che se Cesare morisse, tutto per lui e Delia sarebbe più semplice…Ma ci sarebbe anche un’altra possibilità: se il trapianto andasse bene, alla fine Delia e Alberto, potrebbero dire tutto a Cesare…Chissà!

Matteo Martari e Pilar Fogliati sono stati strepitosi nella loro interpretazione. Daniele Pecci, insuperabile. Un cast davvero molto forte che è stato amatissimo dal pubblico di Rai 1 e che questa sera saluterà tutti i fan della serie. Come andrà a finire? Lo scopriremo solo seguendo questa ultima imperdibile puntata di Cuore in onda oggi, alle 21,30 su Rai 1.

