Niente seconda stagione per Fino all’ultimo battito

Finalmente una saggia decisione da parte della Rai perchè permetteteci di dirlo, una seconda stagione di Fino all’ultimo battito non avrebbe avuto senso. Sempre con il massimo rispetto di chi lavora a un progetto o a una fiction come in questo caso, il fatto che si portino a casa ascolti anche molto alti, non significa necessariamente che ci debba essere una seconda stagione. E’ successo anche in passato, pensiamo ad esempio a Sorelle che portò a casa ascolti ancora più alti. Ed è una cosa che per Cinzia TH Torrini, accade di continuo: la scelta di non dare una seconda stagione alle fiction che hanno un finale e non hanno necessità di proseguire. In più in questo caso, onestamente, non ce ne sarebbe stato bisogno. La storia era parecchio discutibile: mille stereotipi, mille cose già viste, qualche errore di troppo, una trama realmente inverosimile. Sembrava essere un ritorno al passato per la Rai che negli ultimi anni ha fatto milioni di passi in avanti arrivando a mandare in onda serie come Blanca o Imma Tataranni, e capite bene che non c’è proprio paragone con Fino all’ultimo battito. Non sempre una regista tra le migliori sul campo, un ottimo gruppo di lavoro e un cast di primo livello possono salvare una fiction che ha dato già tanto nella prima stagione e può lasciare un bel ricordo nel pubblico senza dover necessariamente allungare il brodo, rovinando quello che da molti è stato appunto apprezzato.

Fino all’ultimo battito 2 non ci sarà

La possibilità di vedere una seconda stagione era stata avanzata anche da Bianca Guaccero, una delle protagoniste della prima serie, che aveva detto che presto tutti i sarebbero ritrovati sul set, cosa che però non è accaduta. A confermarlo oggi via social è Andrea Valagussa.

#finoallultimobattito finisce qui. Purtroppo niente #seconda #stagione. Ringrazio quelli che ci hanno seguito, amato e anche criticato. Ci mancherete! Diego, Cosimo, Rosa e gli altri invece, continueranno a farmi compagnia nel mio studio. Se vi mancano, passate a trovarli.😉❤🔥 pic.twitter.com/McHtoD49S5 December 1, 2021

Nessuna seconda stagione quindi per Fino all’ultimo battito ma di certo la possibilità di regalare al pubblico un’altra storia e vedremo quale sarà!

