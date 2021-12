Tutta colpa di Freud anticipazioni: il matrimonio di Sara ci sarà?

Che cosa succederà nella seconda puntata di Tutta colpa di Freud in onda la prossima settimana su Canale 5? Non sappiamo ancora come sono andati gli ascolti, è troppo presto per fare un bilancio ma la serie di Canale 5 ha incuriosito i telespettatori che si sono appassionati alle vicende di Francesco e della sua famiglia così particolare. A Milano tra l’altro, fervono i preparativi per le nozze di Sara anche se la ragazza, non sembra essere davvero convinta di quello che sta per fare. Alla fine questo matrimonio si farà oppure non si farà? Possiamo dirvi che nella prossima puntata in onda mercoledì 8 dicembre 2021 su Canale 5, ci sarà un clamoroso colpo di scena ! Vediamo i dettagli con le anticipazioni, eccole per voi!

Tutta colpa di Freud anticipazioni seconda puntata: la trama dell’8 dicembre 2021

1×02: Mentre la terapia con Anna dissotterra il passato di Francesco e Angelica, Marta si scuote dalla sua depressione incontrando Riccardo, un adorabile avvocato del lavoro che può aiutarla nella causa contro Ettore. Peccato che il ragazzo nasconda un segreto. Intanto Emma organizza l’addio al nubilato di Sara coniugando il divertimento con un’opportunità per far colpo su Claudio, ma una rivelazione inaspettata crea scompiglio tra le sorelle. Per il momento Emma ha deciso di restare a Milano, rinunciando al suo anno a Londra. Sarà davvero la sua occasione? Il giorno del matrimonio tra Sara e Filippo, i Taramelli si chiedono se Angelica si presenterà o meno. Francesco, davanti alla chiesa, si rende conto di aver lasciato le fedi nello studio di Anna. Fortunatamente la psichiatra lo raggiunge per portargliele, cosa che poi la costringe a rimanere al matrimonio. Anche Riccardo e Claudio si presentano, per motivi diversi, al ricevimento, non passando certo inosservati da Francesco. Ma il colpo di scena deve ancora arrivare.

Appuntamento quindi a mercoledì prossimo per scoprire che cosa succederà davvero il giorno del matrimonio di Sara e Filippi. La cerimonia sarà celebrata? Staremo a vedere.

Non perdere gli aggiornamenti su questo argomento!

Seguici su Google News: vai su questa pagina e clicca sul bottone con la "stellina".