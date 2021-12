Blanca anticipazioni: è Nanni a spiare Blanca? La prova

Chi sta spiando Blanca e perchè? Proviamo a scoprirlo con le anticipazioni per la quarta puntata di Blanca in onda lunedì prossimo su Rai 1.

Blanca se l’è vista davvero brutta dopo la sparatoria durante la quale il suo cane è rimasto ferito. Per fortuna però alla fine Linneo si è salvata ed è tornata a essere il punto di riferimento di Blanca. Tutto è bene quel che finisce bene? In parte perchè se anche Blanca non lo sa c’è qualcuno che continua a spiarla. Questa persona, che sembrerebbe essere un uomo, ha messo delle telecamere dentro la sua casa e anche dei firewall che gli permetto di spiare la donna sia nel cellulare che sul computer. Ha praticamente modo di sapere sempre quello che fa Blanca. Ma chi è così ossessionato da lei? Di questa persona sappiamo ben poco: fuma apparentemente una sigaretta elettronica, ama il succo di frutta e passa ore e ore del suo tempo a spiare Blanca. Le ipotesi sull’identità di questa persona sono davvero tante: c’è hi pensa che si tratti di Sebastiano, il ragazzo accusato di aver ucciso sua sorella, che non sarebbe quindi morto in mare. C’è anche chi crede che sia una persona vicina a Blanca, che aveva i messi per fare tutto quest’opera di spionaggio. Le tesi davvero sono tante. C’è persino chi crede che sia Nanni, lo chef a spiare Blanca ( e il fatto che nel finale della puntata non ci fosse nessuno nella camera delle telecamere proprio mentre lui stava insieme a lei, confermerebbe questa tesi). Ma per quale motivo Nanni dovrebbe spiare Blanca? Non ci resta che scoprilo con le anticipazioni della quarta puntata dal titolo Blu profondo. Blanca ci aspetta come sempre al lunedì sera: prossima puntata il 13 dicembre 2021.

Blanca anticipazioni: la trama del 12 dicembre 2021

1×04 Blu Profondo: In commissariato si indaga su un traffico di reperti nazisti che farebbe capo a Lorenzo, ex spacciatore che ora gestisce il diving center della famiglia della sua fidanzata. Ma un uomo può davvero cambiare vita? Questa domanda se la pone anche Blanca, cercando di capire cosa prova per Liguori, sempre più sfuggente, e per Nanni. Nel frattempo, a sua insaputa, qualcuno si insinua a spiarla nella sua stessa casa…E sembra proprio che questa persona, come potete vedere dalla foto che apre il nostro articolo, sia Nanni. Il ragazzo infatti era stato mostrato proprio in una stanza in cui c’era la stessa lampada della camera in cui ci sono gli schermi che mostrano la casa di Blanca. La nostra giovane consulente della polizia non sa nulla e neppure lo immagina anzi, continua ad avvicinarsi sempre di più a lui. Nonostante questo, anche il rapporto con Liguori si evolve e i due si baciano…

Tutto questo e molto altro nella prossima puntata di Blanca, appuntamento a lunedì prossimo su Rai 1.

Non perdere gli aggiornamenti su questo argomento!

Seguici su Google News: vai su questa pagina e clicca sul bottone con la "stellina".