Blanca anticipazioni: perchè Nanni la spia, chi è davvero?

Grande colpo di scena sul finale della quarta puntata di Blanca in onda ieri sera su Rai 1 anche se molti fan della serie avevano già capito chi è lo “stalker” di Blanca. Nanni la sta spiando e allo stesso tempo ha una relazione con lei…I due infatti si sono lasciati travolgere dalla passione e sono tante le attenzioni che lo chef riserva alla nostra aspirante poliziotta. Ma allora, perchè Nanni sta spiando Blanca, lo fa perchè gli è stato richiesto da qualcuno? Che cosa nasconde Nanni, potrebbe essere una persona che fa parte del passato di Blanca? Lo scopriamo con le anticipazioni che ci rivelano la trama della quinta puntata di Blanca in onda il 20 dicembre su Rai 1. Vi ricordiamo che la prossima settimana si chiuderà in bellezza. La penultima e l’ultima puntata di Blanca infatti, andranno in onda lunedì e martedì su Rai 1 prima di Natale e così scopriremo davvero come sono andate le cose e chi è Nanni. Un dolce chef premuroso e innamorato di Blanca o solo una persona ossessionata da lei?

Blanca la serie anticipazioni quinta puntata: la trama del 20 dicembre 2021

1×05 Blu Macchie: La scomparsa di una giovane dottoranda in ingegneria riapre un conto in sospeso nel passato di Liguori. Il principale sospettato, infatti, è il potente petroliere Piccardo, che ha come avvocato Livia, la madre di Liguori. Il caso riporterà inevitabilmente a galla il rapporto contrastato fra i due, mentre un’inconsapevole Blanca è sempre più in pericolo per mano di qualcuno che ormai la controlla e vuole farle del male. Siamo sicuri che sia davvero Nanni a volerle fare del male e perchè? Nel promo della prossima puntata, Blanca si meraviglia di come Nanni la conosca bene, quasi come se la stesse spiando…E poi c’è la piccola Lucia: suo padre le ha tolto la sua unica gioia, la chitarra. La piccola chiederà aiuto a Blanca e lei potrà fare qualcosa per aiutarla? Intanto le ipotesi non mancano: per molti infatti Nanni sarebbe Sebastiano, il fidanzato della sorella di Blanca. E’ ormai sempre più chiaro che Blanca abbia ricordi sfocati dell’epoca e che nella vita di sua sorella c’era qualcuno che le faceva del male, ma chi era e perchè è stata uccisa? Nanni potrebbe essere Sebastiano in cerca di verità per dimostrare che non era lui l’orco?

Non ci resta che seguire la quinta e la sesta puntata di Blanca per il gran finale…Appuntamento quindi a lunedì e a martedì sera per la conclusione di questa prima stagione della serie.

