Sabato, domenica e lunedì: Sergio Castellitto è Peppino Priore

Dopo il successo di Natale in casa Cupiello, la Rai va avanti su questa strada, regalando altri due capolavori del teatro al pubblico. Oggi, 14 dicembre 2021, nella prima serata di Rai 1 c’è la commedia Sabato, domenica e lunedì. Sentiremo certamente le stesse critiche fatte lo scorso anno: quello che si vede in tv è molto lontano dall’opera teatrale. E forse è anche vero ma sta di fatto che anche questo è un modo per avvicinare il pubblico a quei capolavori che magari, anche i più giovani, non conoscono. La Collection De Filippo è un ambizioso progetto di trasposizione filmica dei capolavori teatrali di Eduardo De Filippo, grande protagonista del Teatro italiano e internazionale. Le commedie di Eduardo fondono in un meccanismo perfetto la comicità con l’inquietudine, il ritmo dell’azione con la riflessione. Sotto

un’apparente leggerezza sono, in realtà, specchio amaro e ironico della nostra Società.



I personaggi eduardiani, pieni di umanità e disincanto, rivivono in un linguaggio rielaborato nei punti di

vista originali di due protagonisti della scena cinematografica italiana contemporanea, il regista Edoardo De

Angelis e lo straordinario interprete Sergio Castellitto. Un filo rosso lega i nuovi titoli della collection Non ti pago e Sabato, domenica e lunedì a Natale in casa Cupiello ( andato in onda nel 2020 su Rai 1). Il filo rosso è la famiglia.

Su questo nucleo degli affetti, delle passioni e dei conflitti, del tragico e del comico, si è declinato il racconto del regista casertano che le ha interpretate come un discorso unico di uno dei temi centrali della poetica del grande autore napoletano. Questa sera ci lasceremo portare nel mondo di Peppino Priore e della sua famiglia. Vediamo la trama della commedia Sabato, domenica e lunedì che ci aspetta oggi in prima serata su Rai 1.

Sabato, domenica e lunedì: la trama

Rosa Priore, come ogni sabato, prepara il ragù per la domenica. Suo marito Peppino si aggira nervoso in

cucina, polemizzando con lei su ogni minima cosa.

Il motivo del nervosismo si manifesta il giorno dopo.

É domenica. L’intera famiglia Priore è riunita davanti al ragù. Rosa ha indossato il foulard azzurro regalatole

dal vicino di casa, il premurosissimo ragioniere Ianniello. Peppino non tocca cibo e, all’ennesimo

complimento rivolto dal ragioniere alla cuoca, li accusa entrambi senza mezzi termini di avere una “tresca

schifosa”.

Sabato, domenica e lunedì: i personaggi

PEPPINO PRIORE (Sergio Castellitto) – Marito di Rosa; un essere umano passionale, stravagante e

distratto. Capace di offese gravissime finanche verso i suoi cari, non prenderà coscienza di essere lui stesso

colpevole del misfatto di cui accusa la moglie finché lo scontro non sarà arrivato alle sue estreme

conseguenze.

ROSA PRIORE (Fabrizia Sacchi) – Moglie devota, madre premurosa, cuoca sopraffina. È felice di

trascorrere le sue giornate occupandosi della sua splendida casa e della sua esuberante famiglia.

Permetterà al “tradimento gastronomico” del marito di mettere a soqquadro tutto ciò che circonda lei ed i

suoi affetti.

LUIGI IANNIELLO (Giampaolo Fabrizio) – Vicino di casa della famiglia Priore, premuroso, attento e

cordiale. Totalmente ignaro delle accuse infamanti mosse nei suoi confronti.

ZIA MEME’ (Mariarosaria Omaggio) – Sorella di Peppino, vedova e madre accudente di un figlio

complicato, principalmente per sua stessa volontà e colpa.

PIETRA PRIORE (Liliana Bottone) – Figlia di Rosa e Peppino, ama la moda che segna il tempo che avanza,

ma rivendica per sè lo spazio di figlia.

GIULIANELLA PRIORE (Maria Vera Ratti) – Terzogenita di Rosa e Peppino, cucciola di casa. A dispetto

delle sue intemperanze per lo più infantili, saprà trovare nella leggerezza la chiave per riportare le cose al

loro ordine familiare.

RAFFAELE PRIORE (Tony Laudadio) – Fratello di Peppino, impiegato di banca, attore dilettante e

orgoglioso.

FEDERICO (Adriano Pantaleo) – Ospite assiduo di casa Priore, amico fraterno di Pietra e fidanzato, quasi

ex, di Giulianella.

ROBERTO PRIORE (Gianluca De Gennaro) – Figlio di Rosa e Peppino, uscito di casa dopo il matrimonio,

ama tornarvi spesso per assaporare il ragù di mamma Rosa.

MARIA CAROLINA (Margherita Laterza) – Moglie di Roberto, complice ignara del “tradimento

gastronomico” di Peppino.

VIRGINA (Giulia Pica) – Cameriera di casa Priore, fidata, esuberante e volitiva. Perennemente indaffarata e

preoccupata per il curioso fratello.

ELENA IANNIELLO (Ginestra Paladino) – Moglie di Luigi; se è la prima a percepire la cattiva disposizione

d’animo di Peppino nei confronti del marito, mai però potrebbe immaginarne la causa.

ATTILIO (Fiorenzo Madonna) – Figlio di Zia Memè; riuscirà inaspettatamente ad opporsi alla volontà della

madre.

MICHELE (Antonio Fiorillo) – Fratello di Virginia, energumeno affascinante ed al contempo inquietante.

