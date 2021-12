Il finale di Blanca mette tutti d’accordo: ultima puntata da perdere il fiato

E’ andata in onda ieri, 21 dicembre 2021, la sesta e ultima puntata di Blanca-La serie. E finalmente tutti i telespettatori hanno avuto lo stesso parere dopo questo appuntamento finale: un’ultima puntata degna di questo nome! Finale chiuso, con grandissimi colpi di scena ma senza lasciare nulla al caso e soprattutto una porta aperta per una seconda stagione, che se mai ci sarà, dovrà partire da tante cose nuove. Il pubblico che ha seguito Blanca-La serie alla sua prima stagione, può comunque dirsi soddisfatto: nell’ultima puntata infatti, tutti i nodi sono venuti al pettine. Come molti avevano sospettato ( e anche su queste pagine avrete letto le medesime ipotesi), tutto ruotava intorno alla morte di Beatrice, la sorella di Blanca, e ai ricordi non troppo nitidi di quello che era successo quel giorno, da parte di Blanca, che pensava che a uccidere sua sorella, fosse stato Sebastiano. Il giovane fidanzato di Bea però, non le aveva fatto del male, anzi. Sospettava che ci fosse un altro uomo, era geloso. Ma non era stato lui a ucciderla e i 15 anni passati in carcere da innocente lo hanno reso un uomo pronto solo a vendicarsi. E’ per questo che Nanni ha rapito Blanca, con il solo obiettivo di farla soffrire quanto aveva sofferto lui. Il giovane chef però non era un assassino e si è capito da subito che non era stato lui a fare del male a suo padre, ma che ci fosse un altro cattivo in questa storia, un altro cattivo con cui fare i conti.

Blanca-La serie ultima puntata: il gran finale che piace a tutti

E così Nanni si è approfittato di Blanca, continuando a darle delle medicine che hanno provocato dei problemi anche all’udito, destabilizzandola. Blanca però ha capito che quello del padre di Sebastiano non era un suicidio e ha cercato l’aiuto di Liguori che si è fidato del fiuto della sua collega. Ed è grazie a Michele che la polizia ha trovato le tracce del finto Nanni, comprendendo quello che stava succedendo. Ma c’era anche altro. Perchè Nanni non sapeva che in realtà l’assassino di Beatrice era molto più vicino di quello che tutti credevano e che suo padre forse lo aveva scoperto, per questo è stato ucciso. Era lo zio di Blanca, l’uomo che altri testimoni avevano visto quel giorno maledetto, è stato lo zio di Blanca a uccidere Beatrice. E nel finale, Liguori ha messo la parola fine a tutto questo: per proteggere Blanca, per proteggere Nanni. L’assassino di Bea è stato ucciso e Blanca è tornata tra le braccia di chi davvero le ha voluto bene.

Ci sarà una seconda stagione di Blanca?

La storia si ispira al romanzo di Patrizia Rinaldi Blanca, che non ha un sequel e per il momento quindi, anche dopo aver visto il finale chiuso di questa stagione, dubitiamo che ce ne possa essere una seconda anche se i protagonisti della serie di Rai 1 si sono detti pronti per altre puntate. Staremo a vedere che cosa succederà!

Non perdere gli aggiornamenti su questo argomento!

Seguici su Google News: vai su questa pagina e clicca sul bottone con la "stellina".