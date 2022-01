Non mi lasciare arriva su Rai 1: trama, personaggi e anticipazioni

E’ arrivato il momento del ritorno su Rai 1 in prima serata di Vittoria Puccini. L’attrice è amatissima dal pubblico della prima rete Rai 1 negli ultimi anni ha fatto diventare oro ogni fiction di cui è stata protagonista. Succederà lo stesso anche con Non mi Lasciare? Questa volta la Puccini è protagonista di una serie thriller in quattro serate ambientata a Venezia. Si tratta di una storia tesa e realistica, che ha al suo centro il tema mai così attuale dei reati informatici e

dei crimini contro l’infanzia. Un poliziesco che terrà lo spettatore col fiato sospeso, conducendolo dalle calli e i canali di Venezia fino alle nebbie del Polesine. La serie, che andrà in onda al lunedì sera, parte proprio il 10 gennaio 2022 su Rai 1. Non solo Vittoria Puccini, al suo fianco il bravissimo Alessandro Roia, un altro volto molto amato dal pubblico. In questi anni sempre più presente nelle serie di successo di Rai 1, un vero professionista.

Non mi Lasciare è una storia che ha al suo centro le emozioni, perché per combattere il più odioso dei crimini, quello contro bambini innocenti, c’è bisogno di amore, di cura, di fiducia.



Tra le profondità buie del deep web e la superficie dell’acqua della laguna, la serie scava negli abissi dell’animo umano unendo al mistero e all’azione l’indagine psicologica. A prendere il pubblico per mano in questa storia ricca di colpi di scena è Elena Zonin, una poliziotta che dietro l’ossessione per il suo lavoro nasconde un passato doloroso. Elena si

ritroverà a dare la caccia a una pericolosa rete di criminali che adesca bambini in condizioni svantaggiate e li vende all’asta sul web. In questo viaggio presto capirà che i suoi nemici sono molto più potenti di quello che credeva. E che per riuscire a portare un po’ di luce nell’oscurità, dovrà prima salvare se stessa.

Non mi lasciare: dal 10 gennaio 2022 su Rai 1

Non mi lasciare, chi è Elena-Interpretata da Vittoria Puccini, rappresenta la parte conflittuale che sta in ognuno di noi.

La sua vita oscilla tra il buon senso e l’istinto più profondo. In perenne equilibrio tra ciò che è giusto fare e ciò che può portare a casa il risultato, anche in modo non convenzionale. Le sue capacità di scandagliare l’animo umano sono talmente evolute da portarla a notare cose che sfuggono anche ad uno sguardo attento. Proprio per questo,

durante gli interrogatori, durante le indagini, vede il non visto, sente il non detto, capisce il nascosto. Con la stessa genialità di uno Sherlock Holmes.



Non mi lasciare, chi è Daniele– Interpretato da Alessandro Roia, è l’ideologia, è la sicurezza delle proprie certezze, è un

hombre vertical, un uomo tutto di un pezzo. Ha una sensibilità fuori dal comune che lo porta a empatizzare con il mondo circostante e con quello che vive. Ecco perché l’indagine sulla scomparsa del piccolo Gilberto e poi di Angelo, e tutto il mondo oscuro della rete che si riverbera su bambini innocenti, lo scuoteranno talmente in profondità da volergli far chiudere i giochi al più presto, utilizzando metodi non convenzionali, oltre la ragione e il buon senso. Il ritorno di Elena, la sua ex ragazza, il suo grande amore adolescenziale, mette in discussione il suo mondo. E quello di Giulia.

L’appuntamento con Non mi lasciare è per il 10 gennaio 2022 su Rai 1 come sempre in prima serata.

