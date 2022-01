Non mi lasciare anticipazioni: Elena cerca di sgominare la rete, salverà Angelo?

E’ andata in onda ieri la prima puntata di Non mi lasciare, la nuova serie di Rai 1 che porta in prima serata un tema delicatissimo, quello delle reti di adulti e pedofili che sfruttano i bambini, li vendono nel dark web, li ingannano usando i social per arrivare a loro. E’ la storia di Elena che da oltre 7 anni indaga su una storia che le sta particolarmente a cuore, convinta che nel nord Italia, tra Pordenone e Rovigo, ci sia una rete da sgominare. Dopo la morte di Gilberto, un ragazzino che voleva lasciare a tutti i costi Venezia, deluso dalla sua famiglia e irretito da una ragazzina che aveva incontrato solo virtualmente sul web, Gilberto viene ritrovato morto. Tutti pensano a un suicidio ma Elena no, sa che è stato ucciso e ha ragione. Torna quindi a Venezia dove trova il suo ex fidanzato e la sua migliore amica. Oggi stanno insieme e hanno una bella famiglia…Da qui si ricomincia, con nuove indagini e presto anche con la ricerca di un altro ragazzino rapito da un uomo che chattava con lui fingendo di essere una ragazza. Quale sarà il destino di Angelo? Lo scopriamo con le anticipazioni per la seconda puntata di Non mi lasciare in onda il 17 gennaio 2022 su Rai 1. Elena ancora non sa che se la dovrà vedere con un altro caso, sempre a Venezia. Perchè proprio come sospettava, a Venezia potrebbe esserci addirittura la base di questa rete di pedofili che operano nel dark web.

Non mi lasciare anticipazioni: la trama della seconda puntata 17 gennaio 2022

Le anticipazioni dell’episodio 1×03: Angelo si risveglia prigioniero in una stanza buia. Pensava di dover incontrare la ragazzina con cui aveva chattato per tanto tempo e invece non c’era lei dietro alla tastiera del cellulare ma era tutto solo un grande inganno… Elena ottiene il permesso di riprendere le indagini assieme ad una task force creata per aiutarla a risolvere il caso e a smantellare la rete dei pedofili. Scoprono che Gilberto credeva di chattare con una ragazzina di nome Sofia e che il ragazzo, convinto di andare ad un appuntamento con lei, è stato rapito e caricato su una barca. Per la prima volta Elena ha in mano qualcosa di concreto e vuole agire a tutti i costi per non perdere tempo, ogni secondo in queste vicende è prezioso.

Le anticipazioni dell’episodio 1×04: L’uomo che ha noleggiato la barca con cui Gilberto è stato rapito si chiama Pietro Tomà ed è cresciuto in un orfanotrofio. Elena, con la complicità di Daniele, si intrufola a casa sua e, leggendo i dati del suo computer, scopre che è implicato nel rapimento di Gilberto e di altri ragazzini. Per il vice questore non ci sono dubbi: quell’uomo deve essere arrestato…

Tutto questo e molto altro nella seconda puntata di Non mi lasciare che ci aspetta lunedì prossimo su Rai 1.

