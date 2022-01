Lorenzo Lazzarini morto nella prima puntata di Doc 2, Saurino commenta: “Pensate sia finita così?”

E’ stata una puntata davvero dal ritmo incalzante quella di Doc-Nelle tue mani 2 in onda ieri sera su Rai 1. Una puntata seguita da oltre 7 milioni di spettatori, da boom di ascolti ma che in qualche modo ha anche deluso le aspettative o forse amareggiato chi da sempre ama il personaggio di Lorenzo Lazzarini. Purtroppo, il dottore interpretato dal bravissimo Gianmarco Saurino, è infatti “morto” nella prima puntata della fiction di Rai 1. Eppure stava per realizzare il suo sogno: avere un figlio e vivere con la donna che da sempre ama, la sua Giulia. E invece Lorenzo Lazzarini è stato ucciso dal covid 19. Ed è la prima volta in cui una serie italiana affronta il tema e racconta quello che realmente è successo negli ospedali italiani dal maledetto febbraio del 2022. Dopo il clamore di questa scelta e dopo la tante lamentele del pubblico che sperava in qualcosa di diverso ( è sempre così quando un personaggio amatissimo esce di scena), Saurino ha rotto il silenzio sui social e ha dato anche delle speranze a tutti i fan che sperano comunque di rivederlo.

L’addio a Lorenzo Lazzarini il primo dottore morto in una serie italiana per il covid

Le prime parole di Saurino dopo la sua “morte shock”in Doc 2

Postando una sua foto sui social, l’attore ha commentato: “tu dici no, ma che foto carichi dopo che hai spento tutto e hai provato a leggere qualcosa stamattina del delirio che è successo ieri? di sicuro una faccia da culoio non so bene cosa dirvi, di sicuro che il vostro affetto e anche tutte le vostre incazzature mi fanno capire che LL è ed è stato amato. Doc-Nelle tue mani è una serie moderna, è una serie all’avanguardia e le serie nuove sono anche così, a volte crude. specie quando si parla di una realtà che stiamo ancora vivendo. tutta la serie è da sempre un omaggio alla categoria e anche quello che è successo ieri lo è, è una piccola rosa in un prato martoriato.”

E ancora: “è doveroso che io ringrazi Luxvide e Rai 1 della fiducia e del coraggio e di avermi fatto sposare un personaggio così meraviglioso che un po’ mentre scrivo mi commuovo. e al mio gruppo incredibile di lavoro: quando guardi i backstage di certe serie mondiali pensi “ma che sogno sarebbe farne parte?” beh, io dentro quel sogno ci sono stato ed è un onore.” Poi la frase che fa sperare tutti i fan della serie: “detto questo ragazzi miei, pensate davvero sia finita così? sciocchi..“. Cosa vuol dire Gianmarco con queste sue parole? E’ chiaro che nelle prossime puntate lo vedremo ancora, anche perchè la story line centrale della stagione, riguarda proprio il suo caso. Lo vedremo probabilmente in ospedale, quando era ricoverato e lottava per restare in vita. E ci sarà dell’altro? Staremo a vedere!

