Love is in the air, anticipazioni settimanali: Kiraz contesa

Il caso di Kiraz è coinvolgente ma il giudice ha deciso che per il bene della piccola i due genitori dovranno convivere. Che cosa succederà adesso? Lo scopriamo subito con le anticipazioni settimanali di Love is in the air. Le nuove puntate della fortunata serie tv turca andranno in onda dal 17 al 21 gennaio 2022. Gli appuntamenti restano dunque quelli dal lunedì al venerdì, come sempre durante la programmazione pomeridiana di Canale 5. La messa in onda degli episodi è infatti prevista per le ore 16.55 circa sulla seconda rete di Mediaset.

Love is in the air, le anticipazioni settimanali dal 17 al 21 gennaio 2022

Non ci resta allora che andare a scoprire che cosa succederà ai personaggi di Love is in the air in questa nuova settimana.

Love is in the air, anticipazioni lunedì 17 gennaio 2022

Burak deciderà di bere un po’ troppo dopo aver visto insieme Eda e Serkan. L’uomo andrà a mare e bacerà Melo.

Love is in the air, anticipazioni martedì 18 gennaio 2022

Kiraz è sempre più contesa e si ritrova tra i due fuochi di Ayfer e Aydan. Le donne stanno viziando troppo la bambina e Serkan non è per niente contento. Così come anche Eda.

Love is in the air, anticipazioni mercoledì 19 gennaio 2022

Aydan e Ayfer continueranno a litigare per la bambina e questa volta a causa della scelta della scuola. Melo intanto sembra essersi invaghita e innamorata di Burak.

Love is in the air, anticipazioni giovedì 20 gennaio 2022

Deniz ha cacciato Kerem e finalmente Eda scoprirà tutto. Per questo motivo la Yildiz deciderà di andare via licenziandosi.

Love is in the air, anticipazioni venerdì 21 gennaio 2022

Deniz si pentirà di aver fatto sì che Eda andasse via dall’hotel. Serkan intanto rimarrà ancora per molti altri giorni al fianco di Eda e della loro Kiraz.

Che cosa succederà adesso e quale sarà il destino della piccola Kiraz? Lo scopriremo solo con le nuove puntate di Love is in the air di questa settimana, in onda su Canale 5.

