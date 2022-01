Love is in the air, anticipazioni settimanali: l’incredibile sorpresa a casa di Serkan

Serkan si sta avvicinando sempre di più sia ad Eda che alla figlia Kiraz… Che cosa succederà adesso? Per scoprirlo dobbiamo andare a vedere le nuove anticipazioni settimanali per Love is in the air. Le prossime puntate della serie tv turca andranno in onda dal 10 al 14 gennaio 2022 durante il pomeriggio di Canale 5. L’orario di messa in onda sarà come sempre intorno alle ore 14.55 circa. Resta quindi confermata l’assenza di Love is in the air in palinsesto durante il sabato e la domenica. Ci saranno soltanto gli appuntamenti dal lunedì al venerdì.

Le anticipazioni settimanali di Love is in the air per la settimana dal 10 al 14 gennaio 2022

Non ci resta altro che andare a vedere tutte le anticipazioni di questa settimana per capire che cosa accadrà ai protagonisti di Love is in the air.

Love is in the air, anticipazioni lunedì 10 gennaio 2022

Aydan chiederà aiuto a Deniz per poter screditare in qualche modo Eda. L’intento è quello di poter ottenere l’affidamento della piccola.

Love is in the air, anticipazioni martedì 11 gennaio 2022

Serkan ormai ha deciso di voler fare da padre a Kiraz. Il Bolat però finirà con il viziare un po’ troppo la piccola per recuperare tutti gli anni di grandi assenze.

Love is in the air, anticipazioni mercoledì 12 gennaio 2022

Kiraz ha paura che se non andrà a vivere con suo padre, lui cambierà idea e non la vorrà più. Così la bambina chiederà a sua madre di poter dormire a Serkan ed Eda accetterà. Proprio a casa di Serkan, Eda scoprirà una camera segreta in cui l’uomo ha riposto tutti i ricordi sulla loro relazione. Una sorpresa incredibile che però non sarà la sola.

Love is in the air, anticipazioni giovedì 13 gennaio 2022

Serkan si dimostrerà molto geloso rispetto al rapporto che la figlia ha con Burak. Intanto però l’altra scoperta della Yildiz riguarda Aydan e l’affidamento di Kiraz. Peccato che anche Ayfer stia facendo la stessa identica cosa per poter allontanare Kiraz da suo padre.

Love is in the air, anticipazioni venerdì 14 gennaio 2022

C’è una giudice che si sta occupando del caso di Kiraz. La donna ha deciso che l’unica cosa da fare è far convivere per un certo periodo i genitori della bambina per il bene della piccola.

Che cosa succederà adesso? Eda e Serkan dormiranno insieme? Lo scopriremo solo con le nuove puntate di Love is in the air.

Non perdere gli aggiornamenti su questo argomento!

Seguici su Google News: vai su questa pagina e clicca sul bottone con la "stellina".