Love is in the air, anticipazioni settimanali: Kiraz sparisce

Serkan riconoscerà la bambina? Questa è la domanda che Eda e tutti i fan di Love is in the air si stanno facendo… Che cosa succederà adesso? Lo scopriamo subito con le anticipazioni settimanali di Love is in the air. Le nuove puntate andranno in onda dal 3 al 7 gennaio 2022. Saranno i primi appuntamenti del nuovo anno e anche per questa settimana salteranno le puntate del sabato e della domenica. La messa in onda è prevista per le ore 16.55 circa su Canale 5.

Dopo aver svelato a Serkan che Kiraz è sua figlia, Eda deve ora capire se lui accetterà oppure no l’idea di essere il padre della bambina; Melek in proposito ha pensieri all’insegna dell’ottimismo, al contrario di Ayfer che cerca di mettere in guardia Eda su un eventuale rifiuto dell’uomo. Deniz, avvisata riguardo alla partenza di Serkan, minaccia di bloccare il progetto e di licenziare tutti. A quel punto Engin, appena tornato al lavoro, richiama Serkan e, non appena lo vede, Eda crede che sia rientrato per fare da padre alla piccola Kiraz e stare con loro.

Love is in the air, le anticipazioni della settimana dal 3 al 7 gennaio 2022

Non ci resta che scoprire che cosa succederà in questi nuovi appuntamenti con Love is in the air.

Love is in the air, anticipazioni lunedì 3 gennaio 2022

Serkan farà capire che non è interessato a Kiraz. Saranno Aydan e Engin ad insistere a far affezionare il padre alla bambina. Forse così Serkan cambierà idea…

Love is in the air, anticipazioni martedì 4 gennaio 2022

Tutti saranno alle prese con l’organizzazione della festa di compleanno di Kiraz. Serkan è sempre più vicino a Eda ma nonostante questo non vorrà ancora riconoscere e accettare la figlia.

Love is in the air, anticipazioni mercoledì 5 gennaio 2022

Kiraz sparirà e a trovarla sarà proprio Serkan. La bambina stava per lanciare in cielo un palloncino con un bigliettino attaccato: ”Papà, oggi è il mio compleanno”.

Love is in the air, anticipazioni giovedì 6 gennaio 2022

Aydan vorrebbe avere l’affidamento della nipote. Deciderà di ingannare Serkan per far firmare al figlio i documenti di Kiraz ma a sua insaputa rispetto alle vere intenzioni. Serkan intanto vorrà fare una sorpresa alla piccola ed entrerà a casa di Eda, peccato che lei penserà che si tratti di un ladro.

Love is in the air, anticipazioni venerdì 7 gennaio 2022

Serkan e Eda ormai sono sempre più vicini e resistere all’attrazione e ai sentimenti sarà difficile. Serkan poi sarà vicino anche a Kiraz. Peccato che non riuscirà a instaurare il giusto rapporto. Bolat allora si rivolgerà ad una pedagogista ma Eda fraintenderà…

Che cosa accadrà? Kiraz e papà Serkan riusciranno a legare? Lo scopriremo nelle nuove puntate di Love is in the air.

