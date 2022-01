La sposa anticipazioni: chi ha ucciso Giorgia? Maria torna da Italo e Paolino?

E’ andata in onda ieri la prima puntata de La sposa e un po’ tutte le telespettatrici a casa hanno pensato che i matrimoni per procura, non sempre sono stati come quello di Serena Rossi, che si è ritrovata sposata con Italo, e Giorgio Marchesi, ecco, non è proprio il primo qualunque…Battutacce a parte, La sposa è la classica fiction di Rai 1 senza grosse pretese, che si lascia guardare, con qualche erroruccio di tanto in tanto ed eventi non molto ordinati ma comunque gradevole e recitata anche bene ( menzione particolare al piccolo Paolino e Marchesi, uno dei migliori attori italiani su piazza, va detto). Ma se siete qui, siete curiosi di sapere che cosa succederà nella seconda puntata de La sposa, in onda domenica 23 gennaio 2022 su Rai 1. Come avrete capito, Maria sarà chiamata dai suoi familiari in seguito a un problema di salute di suo fratello Giuseppe, proprio quando Italo e Paolino, dopo aver scoperto della morte di Giorgia, avevano più bisogno di lei. Maria non può dire no alla sua famiglia e il viaggio di ritorno verso la Calabria le riserverà anche una sorpresa che mai avrebbe pensato di ricevere…Ma scopriamo nel dettaglio le anticipazioni e la trama della puntata di domenica prossima de La sposa, eccole per voi.

La sposa anticipazioni: la trama di domenica 23 gennaio 2022

1×02: Italo deve fare definitivamente i conti con la morte della moglie Giorgia, ma questo inasprisce ancora di più i suoi rapporti con lo zio Vittorio e lo allontana ancora da Maria. L’uomo le consiglia di interrompere il matrimonio e tornare a casa. La ragazza non vorrebbe, tuttavia una telefonata dal paese la costringe a cambiare i propri piani: il fratello Giuseppe, infatti, sta molto male e Maria corre in Calabria ad assisterlo. Lì l’attende una sorpresa inattesa: il suo grande amore Antonio è tornato dal Belgio, dove ha fatto fortuna, e la rivuole con sé. Davanti a quella proposta, Maria non sa cosa fare, soprattutto perchè sente grande nostalgia di Paolino e dello stesso Italo. Il piccolo tra l’altro cerca di mettersi in contatto con lei e la chiama al telefono dicendole che aveva promesso che sarebbe tornato…Maria non sa che cosa pensare anche perchè purtroppo, continua a sospettare che Italo possa aver fatto del male a sua moglie, dopo aver scoperto che lei lo tradiva. Ma è vero che Giorgia aveva un altro? E’ vero che era incinta? E chi è quell’uomo misterioso che ha pianto per Giorgia anche quando il suo cadavere è stato ritrovato? E se non fosse un amante, ma magari il fratello della donna?

Staremo a vedere nelle prossime puntate de La sposa, intanto continuate a seguire le nostre anticipazioni!

Non perdere gli aggiornamenti su questo argomento!

Seguici su Google News: vai su questa pagina e clicca sul bottone con la "stellina".