Doc-Nelle tue mani 2 anticipazioni: come è morto davvero Lorenzo? C’entra Carolina?

Perchè Doc continua a fare dei sogni che riguardano Lorenzo? Perchè il Fanti continua a sognare la scena in cui apre la bombola dell’ossigeno a Lorenzo o forse la chiude? Siamo di fronte alla scelta di un medico, che deve mettere fine alla vita di un suo paziente o dietro a quell’immagine si nasconde ben altro? Lo scopriamo con le anticipazioni per la terza puntata di Doc-Nelle tue mani 2 che ci aspetta il 27 gennaio 2022 su Rai 1. La morte di Lorenzo ha lasciato il segno in molte persone, e il pubblico a casa sta cercando di capire come siano andate realmente le cose. Nei flashback finora andati in onda, abbiamo scoperto che Giulia è stata sin da subito male, costretta quindi alla terapia intensiva mentre Lorenzo, la persona da cui avrebbe contratto il virus, è stato isolato a casa sua. Poi sarebbe arrivato in ospedale? Quando e come? I telespettatori, oltre al sogno ricorrente che Doc continua a fare, più che un sogno a dire il vero, un incubo, hanno anche notato che Carolina, la figlia di Doc, è particolarmente suscettibile proprio quando si parla di Lorenzo. E se fosse stata lei a commettere un errore che è costato la vita a Lorenzo, e suo padre sta facendo di tutto per coprirla? Siamo di fronte a un drammatico incidente oppure per Lorenzo non c’erano più speranze e i medici hanno dovuto prendere una decisione? Per il momento, non è dato saperlo…

Doc-Nelle tue mani 2 anticipazioni terza puntata 27 gennaio 2022

Le anticipazioni dell’episodio 2×05 L’Attenzione: Doc si trova in diretta competizione con il nuovo primario e si prende diversi rischi, ma ne approfitta per coinvolgere e aiutare anche Agnese, che, a causa dell’inchiesta in corso, ha dovuto lasciare l’incarico di direttore sanitario e tornare a fare il medico. Intanto Carolina, in perenne scontro con i genitori e affascinata dalla personalità del chirurgo Edoardo Valenti, valuta l’ipotesi di entrare nel suo reparto. Mentre il nuovo medico, Damiano, invita Giulia a un vernissage. Tra i due sembra esserci un buon feeling ma chi è davvero Damiano, sta lavorando per la Tedeschi a caccia di prove utili? Non dimentichiamo che Giulia non ha ancora buttato il certificato medico, che resta una delle sole prove contro Lorenzo…

Le anticipazioni dell’episodio 2×06 Il Gusto di Vivere: Mentre tra Doc e il chirurgo Valenti scoppia una piccola guerra a causa di Carolina, i due arrivano quasi alle mani, Doc deve affrontare il caso di un ragazzo con genitori molto presenti ed è costretto a mettersi in discussione come padre. Intanto Gabriel ed Elisa seguono il difficile caso di uno chef stellato un po’ troppo aggressivo, che diventa l’occasione per affrontare il loro passato insieme. Sentendosi esclusa dal gruppo, Alba accetta un compito molto particolare da Cecilia e Riccardo si accorge che rischia di perderla.

L’appuntamento con la terza puntata di Doc è per giovedì prossimo su Rai 1.

