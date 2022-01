Non mi lasciare il finale: Daniele è coinvolto? Ultima puntata shock

Un drammatico incidente per Elena che purtroppo ha peccato di superficialità ed è andata da sola nel vecchio orfanotrofio dove a quanto pare tutto è iniziato. Elena ha trovato documenti e prove che dimostrano i collegamenti ma qualcuno ha sabotato la sua macchina: chi è stato? Lo scopriremo a quanto pare nella quarta e ultima puntata di Non mi lasciare che andrà in onda la prossima settimana su Rai 1. Il 31 gennaio, alla vigilia del festival di Sanremo 2022, il pubblico scoprirà come stanno davvero le cose. E il promo, con le anticipazioni per l’ultima puntata di Non mi lasciare, ha davvero sconvolto tutti. Il motivo? In una telefonata con il magistrato che da Roma segue le indagini, Elena ha scoperto che Daniele, potrebbe essere coinvolto, ma in che cosa? Siamo davvero sicuri che per Elena, non sia l’ennesima trappola e che ci sia qualcuno dall’alto, che sta sabotando le sue indagini? Scopriamolo con le anticipazioni: eccole per voi.

Non mi lasciare ultima puntata con finale shock? Le anticipazioni del 31 gennaio 2022

Non mi lasciare episodio 1×07: Mentre Elena, miracolosamente sopravvissuta all’incidente, è in ospedale, Daniele e i suoi uomini scoprono dove si è rifugiato Andrea, il carceriere di Angelo. Andrea anche stavolta riesce a scappare, ferendo gravemente uno degli uomini della task force e cerca rifugio da quello che ritiene, da tutta la vita, il suo Maestro il quale però inaspettatamente non si rivela tale.

Non mi lasciare episodio 1×08: Qualcuno ha trafugato dall’auto di Elena tutti i documenti che aveva trovato nell’orfanotrofio. Elena e Daniele ricostruiscono, grazie alle testimonianze di chi c’è stato, la drammatica storia degli abusi che in quell’orfanotrofio sono stati perpetrati. Ma eventi, assolutamente inattesi, rimetteranno in discussione l’ultimo capitolo delle indagini.

Daniele è davvero coinvolto nella rete?

Non sarebbe la prima volta che un collega di chi sta indagando su un caso, risulti poi essere coinvolto. Tutta la storia che viene raccontata in Non mi lasciare, ricorda molto la trama della serie islandese I delitti di Valhalla. Anche in quel caso, tutto era iniziato in un orfanotrofio, con degli abusi e delle violenze. E anche in quel caso, c’erano pezzi grossi coinvolti: poliziotti e non solo. In questo caso però, la sensazione, è che non sia Daniele la talpa ma che possa essere il magistrato romano che segue le indagini di Elena. C’era anche lei quando a Treviso tutto saltò all’ultimo momento, e lei era una delle poche persone che sapeva che Elena stava andando in quell’orfanotrofio. E’ davvero possibile che l’uomo che Elena amava, possa arrivare a tanto? La sensazione è che anche Daniele sia una vittima di questo macabro gioco che serve solo a difendere i veri potenti e che potrebbe pagare a caro prezzo l’arrivo di Elena a Venezia. Staremo a vedere anche perchè le ipotesi sono tante. Ci sono persino spettatori che pensano che a essere coinvolta, sia Giulia, la moglie di Daniele. Ma è davvero pensabile un simile finale? Non ci resta che seguire la quarta e ultima puntata di Non mi lasciare in onda lunedì prossimo su Rai 1, noi ci saremo e voi?

