Vostro Onore nuova fiction Rai 1 con Stefano Accorsi: la trama

Nella settimana in cui si parla quasi solo ed esclusivamente di Sanremo, arrivano anche le prime anticipazioni di una nuova serie che andrà in onda nel mese di febbraio e che si candida a essere una delle migliori di questa stagione su Rai 1. Sicuramente sarà una delle novità nel prime time della prima rete. Parliamo di Vostro Onore, la serie che vedrà protagonista Stefano Accorsi.

VOSTRO ONORE, è un adattamento della serie israeliana Kvodo, è un legal thriller con Stefano Accorsi protagonista, nei panni di Vittorio Pagani, un giudice che lavora a Milano. Cosa spinge un uomo a infrangere la legge piuttosto che rispettarla? E’ questa una delle domande dalle quali parte la storia raccontata in questa serie. E la risposta del giudice sarà solo una: le circostanze, nel suo caso, un figlio.

Per la Regia di Alessandro Casale . Soggetto di Serie di Donatella Diamanti

Soggetti e Sceneggiature di Donatella Diamanti, Laura Grimaldi, Paolo Piccirillo, Gianluca Gloria e Mario Cristiani. La serie Vostro onore andrà in onda in 4 serate dal 28 febbraio su Rai 1.

Scopriamo quindi qualche dettaglio in più sulla trama della nuova serie Rai.

Vostro onore con Stefano Accorsi: la trama della nuova fiction Rai



Vittorio Pagani è un giudice milanese noto per la sua integrità, in corsa per la carica di presidente del Tribunale di Milano. La recente scomparsa della moglie, ha segnato dolorosamente la sua vita e complicato il già difficile rapporto con suo figlio Matteo. Quando Matteo investe con la macchina il giovane esponente di una famiglia criminale, i Silva, Vittorio si scopre pronto a tutto pur di proteggere il figlio, anche a costo di una terribile discesa agli inferi. I Silva sono una vecchia conoscenza del giudice: è stato lui infatti quando era PM, a smantellarne l’organizzazione arrestandone il capoclan. Per questo sa bene che, se i Silva scoprissero chi è stato a causare l’incidente, non esiterebbero un solo istante a vendicarsi, uccidendo Matteo. Ne scaturisce così una drammatica vicenda in cui il giudice e l’uomo si fronteggiano in uno scontro serratissimo.

La prima puntata di Vostro onore andrà in onda il 28 febbraio 2022 su Rai 1. Ad affiancare Stefano Accorsi c’è un cast corale composto da Barbara Ronchi, Francesco Colella, Matteo Oscar Giuggioli, Betti Pedrazzi, Camilla Semino Favro, Leonardo Capuano, Isabella Mottinelli, Gabriele Falsetta, Roberto Oliveri, Simon Rizzoni, Riccardo Vicardi e Remo Girone.

( foto di Francesca Cassaro)

