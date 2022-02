L’amica geniale 3 anticipazioni prima puntata: Elena pronta a sposare Pietro, e Nino?

Potrebbe non esserci lo stesso entusiasmo intorno alla terza stagione de L’amica geniale. Purtroppo la pandemia ha complicato le cose e la terza serie va in onda a due anni di distanza dalla seconda stagione. Chi vuole conoscere la storia di Elena e Lila, ancora protagoniste anche ne L’amica geniale 3 potrà sintonizzarsi su Rai 1 a partire da domenica sera. Il 6 febbraio 2022 torna infatti la fiction di Rai 1 e in casa Rai si spera di replicare ai grandi successi arrivati anche grazie al Festival di Sanremo. Ma non solo. Questo è un periodo d’oro per le fiction: pensiamo al successo di Doc-Nelle tue mani o ai numeri strepitosi incassati da La sposa. Numeri difficilissimi da replicare, ci provano le due bravissime e giovanissime Margherita Mazzucco e Gaia Girace grazie alla storia raccontata sapientemente da Elena Ferrante.

Scopriamo quindi come si inizierà questa nuova avventura, con le anticipazioni e la trama della prima puntata de L’amica geniale 3 in onda domenica sera su Rai 1.

L’amica geniale 3 anticipazioni: la trama della prima puntata 6 febbraio 2022

Le anticipazioni dell’episodio dal titolo Sconcezze-Alla presentazione milanese del suo libro, Elena incontra inaspettatamente Nino che la difende da un giornalista particolarmente aggressivo. La futura suocera di Elena, Adele, resta molto colpita da Nino e lo invita a cenare con loro. Durante la cena, Elena realizza che l’infatuazione per Nino non l’ha mai abbandonata e matura seri dubbi sul fidanzato Pietro. Per quanto infatti ami Pietro, il sentimento che ha sempre provato per Nino è tutt’ora forte e pulsante. Nino conosce la sua infanzia, sa cosa significa crescere in quelle strade. Ma Nino conosce anche Lila e l’eterna sfida tra le due ragazze, anche per la conquista del grande amore, sembra continuare. Perchè in fondo, Elena, non ha mai perdonato alla sua amica, quel primo amore, quella prima volta, quei giorni magici a Ischia.

Le anticipazioni dell’episodio dal titolo La febbre– Pietro è a Napoli per conoscere i futuri suoceri. Elena è molto nervosa, ma il suo promesso sposo e la famiglia Greco vanno d’accordo. La madre si lamenta e cerca di farle cambiare idea sul rito civile. Lila manda a chiamare Elena. Ora lavora in una fabbrica di salumi. L’ambiente insalubre e gli estenuanti orari di lavoro l’hanno fatta ammalare. Chiede all’amica di prometterle di prendersi cura del figlio Gennaro qualora le succedesse qualcosa. Elena non si aspettava di ritrovare Lila in quelle condizioni. Seppur ancora lucida e bellissima, ha addosso le sofferenze di una donna provata dalla vita…

Non perdere gli aggiornamenti su questo argomento!

Seguici su Google News: vai su questa pagina e clicca sul bottone con la "stellina".