L’amica geniale 3 anticipazioni: Elena divisa tra Nino e Pietro, come finirà?

In onda il 6 febbraio 2022 la prima puntata de L’amica geniale 3 che riprende da dove tutto era finito…Elena una giovane studentessa avviata alla brillante carriera nel mondo della scrittura, Lila con un bambino da crescere e un lavoro faticoso. Due amiche lontane, diverse ma a tratti simili, legate per sempre da qualcosa che solo loro riescono a conoscere e a spiegarsi…Nella terza stagione de L’amica geniale, non ci sarà però solo spazio dedicato alla storia dell’amicizia tra le due ragazze ma si parlerà anche del matrimonio di Elena e Pietro. La ragazza, pensa di aver trovato nel giovane latinista che viene da una famiglia benestante e di intellettuali, la persona migliore che potesse incontrare. A Napoli la famiglia di Elena stenterà a credere che la ragazza abbia avuto questa “fortuna”. Nessuno però sa che nel cuore di Elena in realtà, c’è sempre stata una persona diversa, una persona che fa parte del suo stesso mondo. E’ quel Nino Serratore di cui si è innamorata al primo sguardo. Le strade di Elena e di Nino si incroceranno di nuovo e Lenù, nonostante il suo impegno con Pietro, si renderà presto conto di essere ancora follemente innamorata di quel ragazzo con gli occhiali grandi e i capelli ribelli che l’aveva stregata tanti anni prima. Un ragazzo che però aveva avuto occhi solo per Lila, che con lei aveva fatto anche un figlio ma che non aveva avuto il coraggio di crescere. Nessuna delle due però sa la verità su Nino, nessuna delle due ragazze sa che quando il giovane stava per tornare da Lila, fu picchiato e minacciato…

Cambia quindi il destino di Elena e Lila, e si intreccia ancora con quello di Nino…Ma come il Serratore tornerà nella vita di Elena? Tutto cambierà dopo il matrimonio, quando la giovane napoletana si renderà conto che è rimasto poco di quel guizzo che suo marito aveva visto in lei. Oggi è una madre che a stenti riesce a badare alle sue figlie, soffocata da una depressione post partum che la mette in crisi. Ed è in questo momento che nella vita di Elena tornerà come un fulmine Nino.

L’amica Geniale 3 anticipazioni: Elena lascerà Pietro per Nino?

Pietro non è l’uomo che Elena si aspettava. Non crede più in lei, è concentrato troppo sul lavoro e pensa che lei debba essere una perfetta madre di famiglia. Non se lo aspettava Elena che adesso si vede brutta, si sente inadeguata. Non riesce a gestire le due bambine e con l’arrivo della piccolina, tutto si complica. E Nino, ancora una volta, compare per caso. Pietro pensa di avere in Nino un amico, non sa però che presto, il Serratore diventerà un suo nemico. Elena e Nino intraprenderanno infatti una relazione clandestina destinata a cambiare per sempre le cose.

Storia di chi fugge e di chi resta si chiuderà proprio con la decisione di Elena: lasciarsi tutto alle spalle, mettere fine al suo matrimonio. Non sa se questo significherà perdere anche le sue bambine ma sa che non vuole perdere se stessa. Un gesto egoistico? E’ il gesto di una donna che ama o crede di essere follemente innamorata di quel ragazzo che per lei è ancora il giovane studente del liceo che ha sempre idolatrato.

Non perdere gli aggiornamenti su questo argomento!

Seguici su Google News: vai su questa pagina e clicca sul bottone con la "stellina".