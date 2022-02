Da stasera Anna Valle è Lea: conquisterà il pubblico di Rai 1? Le anticipazioni

Rai 1 ci riprova con il medical drama. Dopo il grande successo di Doc-Nelle tue mani ( che tornerà in onda questo giovedì con due nuovi episodi), si cerca anche un volto femminile che possa conquistare il pubblico. Senza paura di esagerare e di “ossessionare” il pubblico della prima rete con una serie dalle tematiche simili, arriva da oggi, 8 febbraio 2022, Lea.

A vestire i panni di Lea è Anna Valle. Lea è un’infermiera specializzata che, dopo un anno di aspettativa, torna al proprio lavoro nel reparto di pediatria dell’ospedale di Ferrara. Ha attraversato un periodo difficile – la perdita del bimbo che portava in grembo all’ottavo mese di gravidanza e la fine del suo matrimonio – ma è riuscita a superarlo e a trasformare il suo dolore in un dono che la rende capace di empatizzare in modo speciale con i suoi piccoli pazienti e con i loro familiari. Ma le difficoltà non sono finite…

“Lea un nuovo giorno” è una serie tv in 4 serate in prima visione su Rai1, da martedì 8 febbraio alle 21.25, con Anna Valle, Giorgio Pasotti e Mehmet Günsür, la regia di Isabella Leoni, una coproduzione Rai Fiction e Banijay Studios Italy. Soggetto di serie di Peter Exacoustos, Anna Mittone e Mauro Casiraghi. Soggetti e sceneggiature di Anna Mittone e Mauro Casiraghi

Scopriamo quindi qualcosa in più sulla nuova fiction di Rai 1 in onda proprio da questa sera su Rai 1.

Anna Valle è Lea: su Rai 1 arriva una nuova fiction

Lea si troverà costretta a lavorare insieme all’ex marito (Giorgio Pasotti), appena rientrato dagli Stati Uniti e diventato nuovo primario del reparto di pediatria. Potrà rinascere l’amore tra loro? Oppure l’incontro di Lea con un affascinante musicista (Mehmet Günsür) le farà scoprire la possibilità di una nuova vita? Un nuovo giorno, una nuova speranza, un nuovo passo verso la felicità. Lea porta con se anche un altro grande dolore: dopo aver perso suo figlio ha scoperto che non potrà più diventare mamma.

Lea, nei giorni più difficili, non ha avuto al suo fianco l’uomo che amava. Sopraffatto dal dolore, Marco non è riuscito a sostenere Lea, prima si è buttato nel lavoro, poi in un’altra relazione. Nonostante sia un medico appassionato, Marco

nasconde la sua fragilità dietro un atteggiamento che può apparire freddo e distaccato, anche sul lavoro. Il ritorno di Lea gli farà capire chi è la donna che ama veramente e forse gli darà la possibilità di rimediare agli errori del passato.

Tra i protagonisti maschili di Lea, anche Arturo che è un musicista, chitarrista e bassista, nato in Turchia, dove ha vissuto fino a vent’anni. Ha fatto tournée in tutto il mondo con musicisti e cantanti famosi. Poi nella sua vita è arrivata Martina, figlia di un rapporto occasionale con una ragazza conosciuta dopo un concerto che ha abbandonato la bambina in tenera età. Quando ha visto Martina per la prima volta e l’ha presa in braccio Arturo ha deciso di cambiare vita. Ora abita con Martina in una casa in campagna, poco fuori Ferrara. È un uomo diretto, generoso e solare e, quando incontra Lea, se ne innamora a prima vista.

Non ci resta che seguire la prima puntata di Lea in onda oggi su Rai 1 !

