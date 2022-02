Dalla morte di Lorenzo Lazzarini a Cane blu: tutta la verità nella quarta puntata di Doc

E’ stata una puntata forte, potentissima. Una puntata in cui si è pianto dall’inizio alla fine. Il secondo episodio di Doc-Nelle tue mani 2 in onda ieri, 10 febbraio 2022 su Rai 1, ci ha rivelato come è morto davvero Lorenzo Lazzarini ma non solo. Finalmente abbiamo compreso il significato di quel modo di dire “cane blu” che ci ha accompagnati in questa prima parte della seconda stagione di Doc-Nelle tue mani 2. Doveva essere un omaggio alle migliaia di medici, infermieri, al personale sanitario che ha vissuto per mesi in trincea, e che ancora oggi fa turni massacranti per salvare il maggior numero di vite possibili. Lo è stato. Abbiamo rivisto quel maledetto mese di marzo, il più buio dell’Italia e del mondo intero. Le sirene delle ambulanze, i nomi da scrivere su una parete, i segni sulla faccia di chi indossava le maschere 24 ore al giorno, i turni massacranti, la felicità per una notte senza decessi. Il dover scegliere, perchè non c’erano mezzi: niente ossigeno, niente caschi, niente posti in terapia intensiva. Il dolore di dire addio a chi si amava. C’è stato davvero tutto nella puntata di ieri di Doc-Nelle tue mani. La sofferenza di chi si è ritrovato in guerra e non aveva le armi per combattere, il dolore di un giovane prete che dava l’ultimo addio ai suoi parrocchiani: 5, 6, 10 bare tutte insieme e nessun parente per l’ultimo saluto nell’Italia in zona rossa. Persino il volto di Giuseppe Conte ci ha ricordato quello che abbiamo passato.

Doc-Nelle tue mani: qual è il significato di cane blu?

In questa drammatica puntata abbiamo anche ricordato quanto è stata dura per i parenti dei pazienti aspettare che fossero estubati. E quanto sia stato difficile mettersi in contatto con i loro familiari. Nelle mani di un medico, magari a fine turno, o stanco sul suo lettino per un po’ di riposo, le sorti di una video chiamata che non sempre poteva arrivare. E poi la gioia di un bambino che rivede dopo giorni il suo papà e gli ricorda di quel cane blu, quel pupazzo che anche da lontano lo avrebbe protetto da tutto a da tutti.

L’invito di un bambino a non avere paura perchè ci sarebbe stato cane blu a proteggere il suo papà, a salvarlo, a far si che non sarebbe successo nulla. Come succede davvero negli ospedali, dove i nostri medici sono i nostri angeli e un po’ i nostri cani blu, pronti a salvarci mettendo spesso a repentaglio anche la loro vita, come è successo nel corso di questa pandemia.

"Noi siamo il loro #CaneBlu." 💙Ancora un immenso grazie a tutti i medici, al personale ospedaliero e a tutti coloro che hanno combattuto ogni giorno per poter tenere fede al giuramento che hanno fatto: quello di salvare a tutti i costi le vite dei pazienti.#DOCNelleTueMani2 pic.twitter.com/973SgnpubO — DOC Nelle Tue Mani 2 (@DocNelleTueMani) February 10, 2022

Doc-Nelle tue mani 2: tutta la verità sulla morte di Lorenzo Lazzarini

Non sapremo mai chi è stato il paziente zero, da quando in Italia circolava il virus. Ma possiamo sapere che Lorenzo Lazzarini è stato un po’ il “Mattia di Codogno” quel paziente che per primo è stato identificato come un malato di covid 19. Prima di lui, come si è visto poi nei mesi successivi, decine e decine di pazienti, soprattutto in Lombardia, con polmoniti, con febbre, con un virus che probabilmente circolava in Italia già da un mese. Ma è quel maledetto 18 febbraio il giorno che segna il cambiamento. E’ stato così anche per tutta la squadra di Doc. Lorenzo è tornato in ospedale perchè le sue condizioni erano gravi. Poi il miglioramento ma quella bombola di ossigeno che si era finita per la sua compagna di stanza. E Lorenzo che è stato il più grande di cani blu, ha fatto quella scelta: ha chiesto a Carolina di dividere il suo ossigeno, si è sacrificato per un’altra persona. Purtroppo il suo cuore senza ossigeno non ha retto ed è morto, lasciando non solo un vuoto indelebile ma anche dei sensi di colpa che per sempre, molti si porteranno nel cuore e nell’anima.

Appuntamento alle prossime settimane per scoprire se la verità sulla morte di Lorenzo Lazzarini verrà alla luce oppure no. Siamo solo a metà del percorso, di colpi di scena, ne potrebbero succedere anche molti altri.

