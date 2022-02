Doc-Nelle tue mani 2, Damiano ha il certificato: tradirà Giulia denunciando il team?

Una puntata che ha lasciato senza fiato quella di Doc-Nelle tue mani 2 andata in onda ieri e adesso siamo tutti in attesa di sapere che cosa farà il nuovo arrivato: è davvero pronto a dire tutto alla Tedeschi o il fatto che provi qualcosa per Giulia cambierà tutto? Quel maledetto certificato doveva essere distrutto e invece, ecco la prova che dimostra che Lorenzo Lazzarini probabilmente è stato il paziente zero in ospedale e che tutto, è drammaticamente partito da lui. Una prova che Damiano ha visto con le sue mani e che adesso custodisce segretamente. Che cosa ne farà? Lo scopriamo con le anticipazioni per la prossima puntata di Doc-Nelle tue mani 2, siamo arrivati solo a metà del percorso. La prossima settimana infatti andrà in onda la quinta puntata della serie…Damiano ha in mano il certificato e la Tedeschi lo pressa: dopo aver parlato con Fanti sa bene che le stanno nascondendo qualcosa. Il vero problema per Andrea è che ci sono diverse cose che nessuno sa. Se è vero che tutti sono a conoscenza del fatto che Lorenzo fosse malato e che quindi potrebbe aver contagiato Giulia e altri medici in reparto, generando una catena infinita, nessuno sa che è stata Carolina, su richiesta di Lazzarini, a staccargli la bombola dell’ossigeno, scegliendo di darla alla paziente vicina. Doc e Carolina custodiscono questo segreto che tra l’altro sta devastando psicologicamente la vita della ragazza…Non sarà che anche per questo ha scelto di restare al fianco di Valenti, pur sapendo della sua dipendenza dall’eroina?

Non ci resta che scoprire ogni dettaglio con le anticipazioni per la puntata in onda il 17 febbraio 2022, eccole per voi.

Doc-Nelle tue mani 2 anticipazioni: la trama del 17 febbraio 2022

Damiano deve prendere una decisione: dalla parte di Giulia o da quella della Tedeschi?

Le anticipazioni dell’episodio 2×09 Streghe: Per curare una madre carcerata, accusata di aver tentato di uccidere la figlia, Doc deve combattere contro i pregiudizi dell’intero ospedale, proprio mentre lui stesso viene preso di mira dall’inchiesta. Doc e Agnese sono inaspettatamente vicini in questa nuova situazione, ma nel frattempo Damiano ha scoperto qualcosa di compromettente su Doc e la sua squadra e deve decidere da che parte stare. Il pressing della Tedeschi continua a essere forte, ha anche capito che Damiano potrebbe nascondere qualcosa…Gabriel non fa nessun miglioramento anzi, le sue condizioni di salute peggiorano. Il giovane dottore chiama anche Massimo e gli chiede di prendersi cura della sua amata…

Le anticipazioni dell’episodio 2×10 Padri: Mentre i medici sono costretti a occuparsi di un paziente che mai avrebbero voluto vedere ricoverato, la frattura tra Doc e Carolina si allarga sempre di più, e Andrea deve fare i conti con se stesso: è all’altezza di quello che gli altri si aspettano da lui? O è arrivato il momento di arrendersi? Anche tra Alba e Riccardo le cose non vanno bene…

Non perdere gli aggiornamenti su questo argomento!

Seguici su Google News: vai su questa pagina e clicca sul bottone con la "stellina".