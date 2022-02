Love is in the air, anticipazioni settimanali: Serkan e Eda si sposano

Eda e Kiraz stanno facendo di tutto per far avvicinare Serkan al suo vero padre. Che cosa succederà adesso? Lo scopriremo con le nuove anticipazioni settimanali di Love is in the air. Le nuove puntate della soap opera turca andranno in onda dal 14 al 18 febbraio. Si prosegue dunque con gli appuntamenti settimanali in onda durante il pomeriggio come sempre. Vi ricordiamo che le puntate partiranno dalle ore 16.55 circa proprio sulla rete Mediaset.

Love is in the air, le anticipazioni della settimana dal 14 al 18 febbraio 2022

Love is in the air, anticipazioni lunedì 14 febbraio 2022

Aydan cercherà di fare una proposta a Kemal che riguarda direttamente il progetto del porto turistico. Ma improvvisamente potrebbe accadere qualcosa.

Love is in the air, anticipazioni martedì 15 febbraio 2022

Serkan spiegherà a Melo che ha deciso di chiedere la mano a Eda. Il Bolat non vuole che si sappia in giro che finalmente ha deciso di sposare la bella Eda.

Love is in the air, anticipazioni mercoledì 16 febbraio 2022

Nonostante la richiesta di Serkan di mantenere il segreto, improvvisamente la voce sul suo desiderio di sposare Eda inizierà a circolare. Forse il Bolat dovrà prendere una decisione definitiva prima che la notizia arrivi direttamente alle orecchie della sua futura moglie…

Love is in the air, anticipazioni giovedì 17 febbraio 2022

Serkan deciderà di fare ufficialmente la proposta di matrimonio a Eda e si inginocchierà di fronte a lei. Eda risponderà con bel sì affermativo, senza pensarci più di tanto.

Love is in the air, anticipazioni venerdì 18 febbraio 2022

Serkan e Eda decidono di sposarsi definitivamente e diventeranno finalmente marito e moglie. Proprio durante i festeggiamenti delle nozze, Serkan riuscirà persino a parlare in modo sereno con suo padre. Un rapporto che forse potrà ufficialmente iniziare.

Dopo il matrimonio, Serkan riuscirà quindi a sistemare il rapporto con Kemal? Lo scopriremo grazie alle nuove puntate di Love is in the air in onda su Canale 5.

