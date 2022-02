Love is in the air, anticipazioni settimanali: le strategie di Kiraz e Eda

E’ stato finalmente svelato che Kemal è il vero padre di Serkan. Che cosa succederà adesso? Come sempre lo scopriamo grazie alle anticipazioni settimanali di Love is in the air. Le nuove puntate della fiction tv che appassiona il pubblico andranno in onda dal 7 all’11 febbraio 2022. La messa in onda sarà come al solito durante il pomeriggio di Canale 5, a partire dalle ore 16.55 circa. Nonostante le varie voci sulla fine della soap, insomma, Love is in the air continuerà ancora a tenere compagnia ai tanti fan.

Love is in the air, le anticipazioni della settimana dal 7 all’11 febbraio 2022

A questo punto non resta altro che scoprire tutte le anticipazioni per la nuova settimana.

Love is in the air, anticipazioni lunedì 7 febbraio 2022

Anche Eda sa che Kemal è il padre di Serkan. Proprio per questo vuole che Aydan vada a parlare con lui. Il Bolat intanto non ha nessuna intenzione di accettare la cosa…

Love is in the air, anticipazioni martedì 8 febbraio 2022

Nel mentre Kemal è sempre più vicino a Kiraz. La piccola è felice e vorrebbe che suo nonno ci fosse durante l’importante giorno del primo giorno di scuola. Kemal però non si presenta.

Love is in the air, anticipazioni mercoledì 9 febbraio 2022

Kiraz è rimasta molto male per l’assenza del nonno al primo giorno di scuola. La bambina deciderà di chiudersi nel bagno.

Love is in the air, anticipazioni giovedì 10 febbraio 2022

Kiraz sarà ancora chiusa nel bagno della scuola. L’intento della bambina è quello di poter far avvicinare il papà al nonno. Sarà Kemal ad arrivare per primo a scuola, Eda lo ringrazierà.

Love is in the air, anticipazioni venerdì 11 febbraio 2022

Anche Eda vuole approfittarne e così invita Kemal a cena da lei, Serkan e Aydan. Ovviamente il desiderio sarà quello di far vedere padre e figlio.

Come reagirà questa volta Serkan, riuscirà a stare in compagnia di suo padre? Lo scopriremo solo con le nuove puntate di Love is in the air, in onda su Canale 5.

