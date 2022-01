Love is in the air, anticipazioni settimanali: la verità sul papà di Serkan

Eda e Serkan stanno trascorrendo sempre più tempo insieme, per una ragione o per un’altra. Che cosa succederà adesso? Lo scopriamo subito con le nuove anticipazioni settimanali di Love is in the air. Le nuove puntate della serie tv andranno in onda dal 31 gennaio al 4 febbraio 2022, a partire dalle ore 16.55 circa su Canale 5. Per altro proprio in questi giorni corre voce che Love is in the air stia per chiudere i battenti su Canale 5 ma per adesso non pensiamoci e andiamo a vedere che cosa succederà nelle prossime puntate.

Love is in the air, anticipazioni della settimana dal 31 gennaio al 4 febbraio 2022

Ecco qui di seguito che cosa succederà a Eda, Serkan e a tutti gli altri personaggi di Love is in the air.

Love is in the air, anticipazioni lunedì 31 gennaio 2022

Aydan finalmente capirà che Kemal è il vero padre di Serkan. La donna allora cercherà il modo più giusto per comunicare la notizia all’uomo e a suo figlio.

Love is in the air, anticipazioni martedì 1 febbraio 2022

Tutto si muoverà intorno all’iscrizione di Kiraz nella prestigiosa scuola. Servirà persino l’aiuto di Aydan e lei vorrà qualcosa in cambio…

Love is in the air, anticipazioni mercoledì 2 febbraio 2022

Serkan e Eda cercheranno di iscrivere la bambina nella scuola ma anche Engin e Piril hanno la stessa intenzione con il figlio. Tutte e due le coppie verranno messe alla prova con un vero e proprio esame.

Love is in the air, anticipazioni giovedì 3 febbraio 2022

La scuola andrà più a fondo sia su Serkan e Eda sia su Engin e Piril. Così si renderanno conto che qualcosa non quadra e che i genitori hanno dei segreti. I bambini non verranno ammessi.

Love is in the air, anticipazioni venerdì 4 febbraio 2022

Melek sembra essersi davvero invaghita di Burak e inizia a provare dei sentimenti. Un bacio non farà cambiare idea all’uomo, Burak infatti pensa solo ad un rapporto di amicizia. Intanto Aydan deciderà di comunicare la notizia del vero padre a Serkan tramite un sms.

Come la prenderà Serkan? Lo scopriremo solo con le nuove puntate di Love is in the air, in onda su Canale 5.

