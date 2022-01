Love is in the air, anticipazioni settimanali: un’amante di mezzo?

Mentre Serkan e Eda sono di nuovo vicini per il bene di Kiraz qualcosa potrebbe nuovamente turbare i protagonisti, e soprattutto Eda. Che cosa succederà adesso? Lo scopriamo ovviamente con le nuove anticipazioni di Love is in the air. Le puntate andranno in onda dal lunedì al venerdì, dal 24 al 28 gennaio 2022. Come sempre l’appuntamento resta confermato durante il pomeriggio di Canale 5, intorno alle ore 16.55 circa. Vi ricordiamo invece che il sabato vanno in onda regolarmente sia Beautiful che Una vita, i fan delle soap possono stare comunque tranquilli!

Love is in the air, le anticipazioni settimanali dal 24 al 28 gennaio 2022

Non ci resta che scoprire che cosa succederà in questi nuovi episodi della soap opera turca!

Love is in the air, anticipazioni lunedì 24 gennaio 2022

Hulya, la dottoressa, deciderà di riunire Eda e Serkan e tutti i loro amici per dire tutto ciò che pensano, anche alcune cose segrete per poter far capire a Kiraz che è importante essere sempre sinceri nella vita.

Love is in the air, anticipazioni martedì 25 gennaio 2022

Serkan andrà a bere un caffé con Deniz e Eda diventerà molto gelosa. A dire il vero il Bolat sta solo partecipando ad un incontro di lavoro e Eda lo scoprirà solo successivamente.

Love is in the air, anticipazioni mercoledì 26 gennaio 2022

Piril pensa che Engin ha un’amante e così deciderà di seguirlo. L’uomo però sta solo pensando al lavoro e vorrebbe aprire un’attività di catering senza dire niente a lei.

Love is in the air, anticipazioni giovedì 27 gennaio 2022

Piril ed Engin vogliono mandare Can a scuola e ne selezioneranno una. Peccato però che prima di iscrivere il bambino a scuola dovranno affrontare un colloquio che sarà abbastanza diverso dal solito.

Love is in the air, anticipazioni venerdì 28 gennaio 2022

Eda riuscirà a trovare una scusa e una maniera per rimanere un po’ di più da sola insieme a Serkan che intanto sarà impegnato con il lavoro.

Che cosa succederà adesso? Qual è il destino Serkan e Eda? Tutto questo e molto altro lo scopriremo solo con le nuove puntate di Love is in the air in onda su Canale 5.

