L’amica geniale 3 anticipazioni: Elisa nella rete dei Solara

La vita di Elena a Firenze non è proprio quello che si aspettava. Il suo matrimonio è una sorta di fallimento, una gabbia dalla quale provare a scappare. Elena vorrebbe farlo, tornando a scrivere e pubblicando il suo romanzo. Ma non ci riesce: dopo averlo scritto infatti, scopre che non si tratta di un buon lavoro. La seconda gravidanza, inaspettata, cambierà nuovamente tutto per Elena che sognava davvero molto altro…Ma che cosa succederà adesso? Lo scopriamo con le anticipazioni che ci rivelano proprio la trama della terza puntata de L’amica geniale 3 in onda domenica prossima su Rai 1. Il 20 febbraio 2022 ci aspettano due nuovi episodi che vedranno l’arrivo inaspettato di Pasquale a Firenze: Elena e Pietro potranno in qualche modo aiutare i due amici della ragazza? Sembra proprio che questo ennesimo colpo di scena, non sia gradito a Pietro, che ama avere tutto sotto controllo. Nel frattempo anche in Italia le cose cambiano, le proteste si fanno più forti…Elena pensava che suo marito fosse diverse dagli uomini che aveva incontrato sulla sua strada ma si sbagliava. E’ troppo tardi o può ancora pensare di cambiare la sua vita?

L’amica geniale 3 anticipazioni: la trama della terza puntata 20 febbraio 2022

Le anticipazioni dell’episodio 3×05 Terrore: Elena sposa la causa femminista e ha un diverbio con Pietro a riguardo. Pasquale e Nadia arrivano inaspettatamente a casa di Elena a Firenze. Sono sporchi, maleducati e trascurati. Pasquale si rapporta a Pietro con ostilità. Dopo la loro partenza Pietro ed Elena litigano: lui non vuole che qualcosa del genere si ripeta.

Le anticipazioni dell’episodio 3×06 Diventare: In villeggiatura, il piccolo Gennaro spesso litiga con le figlie di Elena, lei resta tollerante finché non li scopre mentre giocano al dottore. Gennaro è più grande delle sue bambine e questo inevitabilmente complica le cose… In una telefonata con Lila, Elena viene a sapere che sua sorella Elisa sta frequentando Marcello Solara. Sconcertata, si reca a Napoli per discuterne di persona con lei. Elena non può accettare che sua sorella si sposi con Marcello ma Elisa sembra convinta della scelta fatta…

Non perdere gli aggiornamenti su questo argomento!

Seguici su Google News: vai su questa pagina e clicca sul bottone con la "stellina".