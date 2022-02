Màkari 2 anticipazioni ultima puntata: chi ha ucciso Teodosio?

Grandi colpi di scena per la quarta e ultima puntata di Màkari 2 che ci aspetta il prossimo lunedì su Canale 5. Che cosa succederà in questo ultimo episodio dell’amatissima serie di Rai 1? Saverio Lamanna ha rinunciato a un incarico che gli avrebbe ridato tutto quello che voleva: i soldi, una bella vita a Roma, i contatti. Avrebbe ritrovato quello che per un piccolo errore aveva perso. Ma ha preferito restare in Sicilia dove c’è la sua nuova vita al fianco di Suleima. Lamanna non immagina però che sta per succedere qualcosa che nessuno si aspettava. Lo vedremo nella quarta e ultima puntata di Màkari 2. I promo per la puntata del 21 febbraio 2022, ci hanno già anticipato il clamoroso risvolto: Teodosio, l’architetto per il quale Suleima sta lavorando, verrà ucciso proprio a pochi passi da Makàri. E Saverio, che cosa ne sarà di lui, perchè sarà arrestato? Scopriamolo insieme con le anticipazioni, eccole per voi.

Màkari anticipazioni quarta e ultima puntata: la trama del 21 febbraio 2022

2×04 Il Lusso della Giovinezza: Un tragico evento si abbatte su Suleima e su tutta la comunità de ”La città del sole”: Teodoro Bettini, che risultava scomparso da varie ore, viene trovato morto alle pendici di un’altura, dalla quale è precipitato. Saverio accorre per consolare e sostenere Suleima. La polizia, intanto, pare decisa ad archiviare quel decesso come un banale incidente escursionistico, ma Saverio, invece, comincia a fiutare qualcosa e si mette in testa che si tratta di un omicidio: Teodoro è stato ammazzato. Ma è l’unico a pensarla così, tanto che tutti i ragazzi de ”La città del sole” cominciano a guardarlo con fastidio e sospetto. Ed è proprio per il suo modo di fare che alla fine Saverio Lamanna sarà arrestato. Insieme a Piccionello, il giornalista, ha scoperto che Teodosio in Sicilia aveva anche dei nemici e che forse, proprio uno di loro, potrebbe essere l’assassino…Lo dimostrerà?

Non ci resta che seguire la quarta e ultima puntata di Màkari 2 che ci aspetta la prossima settimana su Rai 1. Un ultimo appuntamento imperdibile.

