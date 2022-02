Doc-Nelle tue mani 2 anticipazioni: Damiano denuncia i colleghi ma ha un piano B

E’ arrivato un clamoroso colpo di scena nella puntata di Doc-Nelle tue mani 2 in onda ieri su Rai 1. Alla fine Damiano ha tradito Giulia e tutti i suoi nuovi colleghi decidendo di mostrare ai dirigenti dell’ospedale il famoso certificato medico che dimostrerebbe il fatto che Lorenzo Lazzarini sia stato il paziente zero e che a causa sua, molti medici e pazienti del policlinico si siano ammalati, visto che ha continuato a lavorare con la febbre. Un finale che ha lasciato davvero senza parole ma, come abbiamo anche capito dal promo per la prossima puntata, questa storia potrebbe avere nuovi risvolti. Cosa accadrà e perchè Damiano ha deciso di tradire Giulia? Il dottore lo ha fatto per aiutare suo padre, anche lui vittima di una situazione complicata…Le anticipazioni per la sesta puntata di Doc-Nelle tue mani 2, ci rivelano come andrà a finire questa situazione e che cosa ha in mente Damiano? Da non perdere di vista anche le altre vicende: Carolina, per l’ennesima volta, si è sentita manipolata e tradita dai suoi genitori. Sulle sue spalle il peso è davvero importante e ha ricominciato ad abbuffarsi e a vomitare…Riccardo sembra essere iper pronto, iper attivo ma non riesce a staccarsi dall’ospedale, come se in qualche modo ne fosse dipendente. Gabriel ed Elisa potranno ritrovare il loro amore? E Giulia, come reagirà di fronte a quello che Damiano ha fatto alle sue spalle? Scopriamolo insieme con le anticipazioni di Doc 2 per la prossima puntata che ci aspetta in onda il 24 febbraio 2022 su Rai 1.

Doc-Nelle tue mani 2: le anticipazioni del 24 febbraio 2022, qual è il piano di Damiano?

Le anticipazioni dell’episodio 2×11 Ragioni e Conseguenze: Agnese è sorpresa di trovare ricoverata la madre di Manuel, il bambino che ha in affido con Davide, e con il quale le cose sembrano non andare troppo bene. Agnese dovrà rimettere in discussione tutto quello che crede di sapere, proprio quando Andrea sembra volerle stare più vicino che mai. Mentre le scelte di Damiano sembrano aprire tra lui e Giulia una frattura insanabile, Gabriel finalmente decide di aprirsi con la psicologa. Tutti scoprono quello che è successo, di come Damiano ha denunciato il team. Il giovane medico però parla con Giulia e le chiede di fidarsi di lui perchè ha un piano. Ma di che cosa si tratta?

Le anticipazioni dell’episodio 2×12 Gold Standard: È il giorno della simulazione di primariato per Doc: Andrea per un giorno torna a indossare il camice, ma un improvviso blackout informatico dei sistemi dell’ospedale lo costringe a una serie di scelte rischiose.

Tutto questo e molto altro nella sesta puntata di Doc-Nelle tue mani 2 che ci aspetta il prossimo giovedì su Rai 1.

