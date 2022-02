Le anticipazioni ultima puntata: la gravidanza cambia tutto, Lea non perdona

Cosa succederà nella quarta e ultima puntata di Lea in onda la prossima settimana su Rai 1? Sembravano essere destinati a stare insieme, a voltare pagina e a costruire una famiglia felice insieme al piccolo Koljia. Lea e Marco non riescono ad accettare l’idea che il bambino, che sta ancora male, possa essere rimandato in Russia e vanno avanti con la richiesta di affido ma tutto all’improvviso precipita. Lea pensava di toccare il cielo con un dito ma il suo castello crolla di nuovo e torna nel baratro da dove tutto era iniziato. Come si concluderà quindi questa prima stagione di Lea-un nuovo giorno, la bella infermiera lascerà Marco e resterà da sola o capirà di amare Arturo che è invece in partenza? A complicare tutto una verità che Marco non conosceva. Almeno non all’inizio. Non sapeva che la sua ex moglie era incinta…Nel frattempo il piccolo Koljia ha bisogno dell’operazione e Marco è costretto ad amputargli una gamba…

Ma vediamo adesso la trama della quarta e ultima puntata della fiction di Rai 1.

Lea-Un nuovo giorno: le anticipazioni del primo marzo 2022

Le anticipazioni dell’episodio1×07 Segreti di Famiglia: La richiesta di affidamento di Koljia viene respinta dal giudice ed è un duro colpo per Lea e Marco. Tra Viola e Luca nasce una simpatia speciale nonostante le condizioni di salute della ragazza stiano peggiorando. Nel frattempo Arturo, ferito per la fine della relazione con Lea, accoglie la proposta di intraprendere un tour con un cantante famoso che lo porterà lontano da Ferrara per alcuni mesi. Quando Lea va a casa per salutare sua figlia, Arturo la invita a non passare più da casa loro perchè così non va bene…Marco nonostante tutto dice alla sua ex moglie di voler stare con Lea…Marco non può sapere che la verità che ha nascosto a Lea sta per essere rivelata e proprio da Arturo che ha incontrato la sua ex e tra i due finisce malissimo…

Le anticipazioni dell’episodio 1×08 L’Uomo Giusto: Lea è arrabbiata con Marco e lo accusa di averla ingannata ma le questioni personali devono lasciare il posto ad un’urgenza medica: le condizioni di Viola stanno peggiorando molto rapidamente. L’unica soluzione sarebbe un trapianto di rene ma non si riesce a trovare un donatore compatibile.

Tutto questo e molto altro nella quarta e ultima puntata di Lea in onda martedì prossimo su Rai 1.