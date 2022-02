Più forti del destino arriva su Canale 5: tutto quello che c’è da sapere sulla nuova fiction

Il 9 marzo 2022 dovrebbe debuttare su Canale 5 la nuova serie di punta della rete. Parliamo di Più forti del destino, la serie che è il remake italiano di Destini in fiamme (Le Bazar de la Charité) una miniserie televisiva francese. Proprio in questi giorni, è in onda su Canale 5 il promo della serie. Canale 5 torna a puntare sulle serie in costume che tanto hanno fatto la fortuna in passato della prima rete Mediaset. Un cast d’eccezione, da Laura Chiatti a Loretta Goggi passando per Giulia Bevilacqua. E’ lunga la lista degli attori e delle attrici che animeranno una serie tv su cui davvero Mediaset, puntatantissimo. Più forti del destino, è il remake della serie francese andata in onda in otto puntate nel 2019 e arrivata poi sulla piattaforma Netflix ( si può ancora vedere in streaming in piattaforma).

La serie è ideata e scritta da Catherine Ramberg e Karin Spreuzkouski, e diretta da Alexandre Laurent. Per quanto riguarda la serie italiana, dovrebbero essere 4 le puntate in onda al mercoledì sera dal 9 al 20 marzo 2022. Al centro di questa fiction, il racconto della difficile condizione femminile in Italia e al Sud sul finire dell’800.

Nella narrazione della serie francese, tutto parte dall’incendio avvenuto durante l’evento di beneficenza Le Bazar de la Charité a Parigi. Succede il 4 maggio del 1897. Un fatto vero: in quella occasione morirono 126 persone, a perdere la vita, 118 donne. Se la serie francese parte da un fatto di cronaca parigino, la serie di Canale 5 invece è ambientata a Palermo, siamo nel 1886 ( circa un decennio prima quindi).

Come succede spesso però, se la location è Palermo nella narrazione, non lo è per quello che riguarda le riprese. La fiction infatti è stata girata quasi integralmente a Lecce. Altri set si sono svolti a San Cesareo nella zona costiera del Salento.

La produzione è della Fabula Pictures per RTI (Reti Televisive Italiane).

Destini in fiamme: la trama della serie tv francese

Adrienne de Lenverpré, una donna dell’alta borghesia che cerca di sfuggire al suo matrimonio con il violento marito, Marc-Antoine de Lenverpré, candidato alla presidenza del Senato, ha in programma di visitare il Bazar. Mentre la nipote di Adrienne, Alice de Jeansin, si trova alla fiera di beneficienza in compagnia della sua stretta confidente e serva, Rose Rivière, scoppia un incendio. Adrienne, uscita in anticipo per incontrare il suo amante, si rende conto con orrore che anche lei avrebbe potuto rimanere vittima dell’incendio. Da lì, la trama ruota attorno all’impatto e alle conseguenze che quel terribile evento ha sulla vita delle tre donne.

Vediamo le differenze con la serie italiana.

Più forti del Destino: la trama della serie tv di Canale 5

A Palermo si tiene una sorta di fiera, in ogni padiglione ci sono delle esposizioni e c’è grande curiosità per conoscere nuove invenzioni e non solo. A un certo punto, in questa particolare mostra, sembra riscuotere un grade successo il padiglione in cui espone un architetto italiano di nome Ernesto Basile.

Tra le novità dell’esposizione nazionale c’è anche il cinematografo. La folla si accalca in questo padiglione inaspettatamente. Una situazione che nessuno riesce a gestire; in pochi minuti si genera un incendio che non è possibile domare. Le fiamme interrompono bruscamente l’esposizione. Di questo incendio sono vittime sono soprattutto le donne. Proprio le donne che nel contesto della Sicilia di fine secolo sono state sottoposte a gravi ingiustizie e vivevano in una società estremamente maschilista che ha fatto fatica a cambiare. Da qui prende il via la narrazione di questa storia.

Più forti del destino: il cast della fiction di Canale 5

Come detto in precedenza, questa fiction vanta un cast davvero eccezionale . Laura Chiatti, Giulia Bevilacqua e Loretta Goggi sono le tre protagoniste principali della serie.

Stefano Rossi Giordani : Saverio

: Saverio Marta Bulgherini : Maria

: Maria Dharma Mangia Woods : Costanza

: Costanza Laura Chiatti : Rosalia

: Rosalia Giulia Bevilacqua : Arianna

: Arianna Sergio Rubini

Thomas Trabacchi

Paolo Sassanelli

Francesca Valtorta

Giovanni Anzaldo

Loretta Goggi

Claudio Castrogiovanni

Giulia Bevilacqua veste i panni di Arianna, la moglie di un politico corretto. Come si può vedere dai primi promo che stanno andando in onda in questi giorni, Arianna, è succube di suo marito che la costringe e fare tutto quello che vuole lui, minacciandola. Se non obbedisce ai suoi ordini, la donna non può vedere sua figlia. Arianna si sente chiusa in gabbia, come se fosse un oggetto nelle mani del marito. E l’uomo la tratta proprio in questo modo, pensando che sia realmente una sua proprietà. Laura Chiatti è invece Rosalia, la domestica di Arianna che, dopo essere scampata a un terribile incendio, viene fatta prigioniera da una nobildonna (interpretata da Loretta Goggi) che vuole farla passare per sua figlia. Se in un primo momento Rosalia, pensa di poter godere delle ricchezze della donna che la tiene con se, ben presto si renderà conto che c’è anche dell’altro…Elvira pensa che la ragazza sia Margherita o meglio la tratta proprio come faceva in precedenza con sua figlia. Margherita nella serie è interpretata da Francesca Valtorta.

Più forti del destino: quando va in onda?

La prima puntata di Più forti del destino andrà in onda il 9 marzo 2022 su Canale 5.