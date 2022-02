Fosca Innocenti anticipazioni ultima puntata: tra Fosca e Cosimo finalmente sboccia l’amore?

Sarà una puntata piena di colpi di scena quella che ci aspetta la prossima settimana con Fosca Innocenti impegnata in un omicidio che sconvolgerà la sua bella Arezzo…Pronti per scoprire che cosa accadrà e come si rivolverà anche questa volta il caso? E allora ecco per voi le anticipazioni della quarta e ultima puntata di Fosca Innocenti che ci aspetta venerdì 4 marzo 2022 su Canale 5. La nostra cara Fosca sta ancora ripensando a quello che è successo con Marcello: ha avuto paura di lasciarsi andare a un nuovo amore oppure il suo cuore appartiene a un altro? Ovviamente chi sembra felice di tutto quello che è successo e del fatto che alla fine Marcello se ne sia andato è Cosimo…Ma farà un passo verso Fosca oppure no? La poliziotta sarà impegnata nel risolvere un caso molto intricato e per qualche momento dovrà mettere da parte le sue vicende sentimentali. Ma scopriamo adesso la trama della quarta e ultima puntata di Fosca Innocenti. Ecco per voi le anticipazioni!

Fosca Innocenti anticipazioni: la trama del 4 marzo 2022

Le anticipazioni dell’episodio 1×04 Una Dignitosa Sepoltura: Don Rocco è stato ucciso: a trovare il cadavere del prete è Nasha, una giovane clandestina alla ricerca del fratello di cui ha da tempo perso le tracce. Questo delitto porta Fosca ad indagare all’interno della comunità parrocchiale. Al funerale celebrato dal viceparroco Don Paolo partecipano tutti: la restauratrice e mamma single Giovanna, il transessuale Luna, ed anche Greta, la fragile ex prostituta che aveva trovato asilo proprio nella canonica di Don Rocco. E mentre diventa sempre più chiaro che la verità sulla morte del parroco porta con sè un pericoloso segreto, la tensione tra Fosca e Cosimo continua a salire…Cosimo sembrava felice del fatto che Fosca non si sia lasciata travolgere da un’altra storia d’amore. Ma non è arrivato il momento di dichiararsi? Tutto questo e molto altro nella quarta e ultima puntata di Fosca Innocenti: a venerdì per il gran finale.