Dede è la piccola star de L’amica geniale 3: il papà regista si gode il successo

“È vero, Nino Sarratore ha sparso figli un po’ ovunque nell’Amica Geniale. Ma anche Elena Bouryka ed io ne abbiamo sparsa una. Grazie Sofia, per i tuoi sguardi assassini nei panni di Dede, e per il tuo talento imprevisto” sono state queste le parole di Daniele Luchetti dopo l’ultima puntata de L’amica Geniale 3, parole rivolte alla sua meravigliosa Sofia, la piccola attrice che ha dato il volto alla figlia di Elena e Pietro. Uno sguardo vispo, una intelligenza così arguta per la sua età. Proprio come nei romanzi di Elena Ferrante, Dede si rende conto di ogni emozione provata dalla sua mamma, come se avesse sempre saputo di essere in qualche modo, un frutto non desiderato e dovesse meritarsi giorno per giorno l’amore di della donna. Dede è una piccola donnina matura, sempre capace di comprendere quello che accade intorno a lei. A volte di dire cose sbagliate al momento giusto, ma soprattutto cose giustissime nel momento più azzeccato. Dede ha capito da subito il senso delle telefonate di sua madre, anche lei è stata ammaliata da Nino che da grande manipolatore, sapeva come gestire le donne di tutte le età. La piccola, arrivata per caso sul set de L’amica geniale, è senza nessuno dubbio una delle vere star di questa terza stagione de L’amica geniale. Con i suoi occhietti sinceri e intelligenti, ieri ha davvero fatto commuovere tutto in diversi momenti. L’ultima puntata de L’amica geniale 3, l’ha vista assoluta protagonista. Dalle coccole a una mamma in preda alle paure, alla disperazione, agli abbracci dati al papà distrutto, e colpevole di tanti errori. Di silenzi ma anche di aver rifiutato per mesi, di non vedere quello che realmente stava accadendo in casa sua. Cose così evidenti che persino una bambina di sei anni aveva notato.

Tutti pazzi per Dede: ci sarà nella quarta stagione?

Non possiamo ancora sapere se nella quarta stagione de L’amica geniale ci sarà anche la piccola Sofia, che interpreta appunto Dede. Potrebbe succedere, bisognerà anche capire quando e come sarà girata la nuova serie, i bambini si sa, crescono a vista d’occhio e considerando che l’ultimo capitolo riprenderà da dove avevamo lasciato, molto dipenderà anche da questo. Intanto sicuramente alla piccola e alla sua famiglia avranno fatto tantissimo piacere tutti i complimenti arrivati nel corso della quarta e ultima puntata de L’amica geniale, centinaia di spettatori hanno eletto la piccola Dede il personaggio migliore di questa serie!