La vita bugiarda degli adulti su Netflix: svelato il cast

Mentre la Rai saluta una terza stagione de L’amica geniale non troppo “brillante” dal punto di vista degli ascolti, Netflix si prepara a lanciare La vita bugiarda degli adulti, la serie che si ispira a uno dei romanzi di successo di Elena Ferrante. Slegato dalla quadrilogia de L’amica geniale, ne La vita bugiarda degli adulti, ritroviamo comunque tutto il vigore della scrittrice, che continua a raccontare delle sue donne. Oggi Netflix ha lanciato la prima foto del cast che animerà le parole scritte nei romanzi di Elena Ferrante. Fino a questo momento li abbiamo immaginati, adesso possiamo dare anche un volto a tutti i protagonisti del libro che diventeranno anche i protagonisti della serie.

Scritta dalla Ferrante con Laura Paolucci, Francesco Piccolo e Edoardo De Angelis (Indivisibili), quest’ultimo anche regista, La vita bugiarda degli adulti è un ritratto potente e singolare del passaggio di Giovanna dall’infanzia all’adolescenza negli anni Novanta. Sarà appunto Giovanna la protagonista di questa storia che è piaciuta molto ai lettori che hanno trovato nei primi libro di Elena Ferrante, una scrittrice capace di arrivare in profondità con delle analisi molto attente. Il libro, uscito nel 2019, è stato molto apprezzato in tutto il mondo. Netflix ha quindi deciso di farne una serie narrando la storia di una giovane Giovanna, che ha una vita serena e tranquilla che improvvisamente cambia quando i suoi voti non iniziano a essere più quelli di un tempo…

La vita bugiarda degli adulti: il cast svelato da Netflix

Come detto in precedenza, oggi Netflix ha lanciato le prime foto del cast de La vita bugiarda degli adulti: Giordana Marengo interpreta la protagonista della storia, l‘adolescente Giovanna Trada. Valeria Golino la affianca nei panni della sua veemente e per lei misteriosa zia Vittoria. Chi ha letto il libro sa bene di quanto il ruolo di questa donna sia fondamentale nella narrazione della vicenda.

I genitori di Giovanna sono invece interpretati da Alessandro Preziosi, che veste i panni di Andrea, un insegnante del liceo e Pina Turco che è Nella, anche lei una professoressa.

E ancora: Rossella Gamba è Angela, la migliore amica d’infanzia di Giovanna, e Azzurra Mennella (vista di recente anche ne Il commissario Ricciardi) la sorella minore Ida. Margherita, il ruolo affidato a Susy Del Giudice (Mina Settembre), è un’amica di Vittori. Tra gli altri attori di questa sera, nel cast troviamo anche Biagio Forestieri che interpreta Mariano. Costanza è invece Raffaella Rea ( l’amante di Andrea e madre di Angela e Ida). A completare il cast Giuseppe Brunetti (Corrado), Maria Vera Ratti (Giuliana), Gianluca Spagnoli (Tonino), Adriano Pantaleo (Rosario) e da L’amica geniale per la gioia di tutte le spettatrici che hanno amato Enzo Scanno, arriva Giovanni Buselli che sarà Roberto.

Con il libro li abbiamo immaginati, ora scopriamo chi sono davvero. In anteprima le prime foto de #LaVitaBugiardaDegliAdulti, la nuova serie tratta dal romanzo di Elena Ferrante, con Valeria Golino e Giordana Marengo, prossimamente su Netflix.

La serie, girata tra Napoli e Milano è in lavorazione e dovrebbe sbarcare in piattaforma nei prossimi mesi.