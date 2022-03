Aurora Ruffino racconta la sua Rebecca Pearson in Noi: “Ho pensato che non avrei voluto avere figli”

E’ la sua serie preferita, è stata travolta da una serie contrastante di emozioni nel corso del tempo. Aurora Ruffino a cuore aperto nella conferenza stampa di presentazione di Noi, la This Is Us italiana, ha provato a spiegare come è stato per lei interpretare la meravigliosa Rebecca Pearson ( Mandy Moore ) la protagonista della serie americana. L’attrice ha spiegato che quando ha avuto modo di accedere ai provini per la serie, stentava a credere che potesse esserci per lei una occasione così importante. Tutto è stato ancora più magico ma anche più spaventoso, nel momento in cui ha avuto la parte. Lì sono iniziati i dubbi: si è chiesta se fosse adatta a questo ruolo, se avesse potuto interpretare al meglio Rebecca. Non sono mancati i momenti di difficoltà ma poi ha trovato la chiave giusta per guardare in modo positivo a questa occasione, così grande: pensare ai grandi classici che nel tempo sono stati reinterpretati, a tutte le rivisitazioni che vengono fatte dai film alla letteratura e allora si è detta che si, anche lei, poteva essere una brava Rebecca Pearson!

Come sarà la Rebecca di Aurora Ruffino

Rispondendo alle domande dei giornalisti in conferenza stampa, Aurora ha spiegato che questa per lei è stata una occasione che potrebbe non capitare mai più visto che un attore, con la serie Noi, ha la possibilità di muoversi in un arco temporale lungo 40 anni. Perchè lei sarà una Rebecca 20enne, ribelle, anticonvenzionale, con una famiglia che si aspetta da lei degli studi, un matrimonio e una famiglia. E invece Rebecca sogna di diventare una cantante famosa, di girare il mondo, di essere una donna diversa da sua madre. Poi si ritroverà a 30 anni mamma, una cosa che mai si sarebbe aspettata, madre di tre figli, non di uno. Sposata e felice ma con tutta la sua vita che ruota intorno a marito e figli e anche per questo, quando a 40 anni i ragazzi ormai adolescenti non avranno più bisogno di lei, vivrà una profonda crisi durante la quale Pietro proverà in tutti i modi a stare al suo fianco. E poi avremo una Rebecca nonna, donna segnata dalla sofferenza, dagli eventi che hanno sconvolto per sempre la sua vita.

C’è stato però anche un altro aspetto che Aurora ha voluto condividere con i presenti parlando della sua Rebecca in Noi. Ha spiegato di come tutto questo lavoro, sia stato anche un viaggio. In un primo momento infatti, dopo esser stata catapultata in un mondo che la vedeva mamma giovanissima, con tre figli da crescere ( lei che ancora mamma a 33 anni non lo è) ha iniziato a riflettere. Mille paure l’hanno travolta e ha creduto che non avrebbe mai più desiderato avere dei figli. Troppe le sofferenze, le domande, le incertezze. Ha davvero preso a cuore il suo personaggio, soffrendo in tutto e per tutto e vedendo anche il dolore dei suoi figli. Poi però dopo i mesi di turbamento, è tornato il sereno ed è cambiato tutto: il suo desiderio di maternità è anzi cresciuto e adesso sogna di diventare mamma. E chissà magari questa esperienza sul set di Noi, le potrà essere anche molto utile. Glielo auguriamo!