Lea-Un nuovo giorno lieto fine al bacio: Lea fa la sua scelta nell’ultima puntata

Finalmente un’ultima puntata che mette tutti d’accordo e non delude il pubblico. Potrebbe esserci una seconda stagione di Lea-un nuovo giorno ( ipotesi che piacerebbe molto al pubblico) ma intanto c’è stato anche un finale degno di questo nome, per la fiction di Rai 1 con Anna Valle e Giorgio Pasotti. Proprio ieri sera è andata in onda infatti, l’ultima puntata della fiction di Rai 1 e abbiamo visto tutto quello che successo tra Lea e Marco ma non solo. Il piccolo Kolja ha dimostrato tutto il suo coraggio e dopo l’operazione durante la quale è stato necessario amputargli la gamba, ha iniziato pian piano ad accettare la sua nuova condizione. Un messaggio molto forte anche per altri bimbi che come lui, hanno vissuto questa difficile situazione. E si sono complicate le cose anche per Viola, che ha avuto bisogno di un trapianto di rene per salvarsi la vita. Insomma i colpi di scena in questa ultima puntata di Lea-Un nuovo giorno, non sono mancati. Tutto era iniziato del resto con una scoperta che aveva lasciato Lea senza parole. Quando sembrava aver capito che cosa voleva davvero dal suo destino, una notizia che ha messo di nuovo tutto in discussione, ha cambiato le carte in tavola. Non si sarebbe mai aspettata di scoprire la gravidanza di Anna e invece…

Lea-Un nuovo giorno, il gran finale: la scelta di Lea

L’infermiera sembrava essere convinta dei suoi sentimenti. O forse si era lasciata trasportare dall’idea della famiglia che Marco era stata per lei, da quel passato con il quale sembrava non aver chiuso in modo definitivo. Eppure al suo fianco, aveva un uomo che l’amava davvero, Arturo, stanco però di aspettare le continue virate di Lea, anche considerata la presenza di una bambina nella sua vita.

Lea, per schiarirsi le idea, decide quindi di andare a parlare direttamente con Anna. La donna le racconta di come è sempre stata innamorata di Marco, di come per amicizia si era messa da parte negli anni dell’università, pur amandolo. E poi del momento difficile del chirurgo dopo che avevano perso il bambino…Lea si trova con Anna proprio quando si sente male e ha bisogno di essere accompagnata in ospedale. Marco potrebbe rivivere un altro dramma ma per fortuna Anna ha avuto un distacco della placenta ma sta bene. Quando Lea lo vede correre dalla sua ex moglie per capire come sta il bambino che aspetta, si rende conto che quella non è la vita che lei vuole e che prova dei forti sentimenti per Arturo.

Scappa da lui ma sembra essere tardi: a casa non c’è più nessuno. Lea inforca la sua bicicletta quasi rassegnata ma non sa che in realtà il destino ha scritto una pagina diversa per questa coppia. La macchina di Arturo ha avuto dei problemi e si è fermato per strada così la bella infermiera lo raggiunge e i due si baciano, sancendo la pace ma soprattutto la voglia di stare di nuovo insieme!