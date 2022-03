Fosca Innocenti 2 si farà? Vanessa Incontrada parla della seconda stagione

Grande entusiasmo da parte del pubblico di Canale 5 dopo l’ultima puntata di Fosca Innocenti. Non sempre le fiction finiscono con un finale che accende il pubblico a casa ma questa volta è successo. Cosimo e Fosca infatti, hanno regalato un finale davvero emozionante al pubblico. Lei che finalmente, ha capito di amarlo e che non avrebbe voluto perderlo. Cosimo che ha deciso anche senza sapere quali fossero i sentimenti di Fosca, di non partire e restare ad Arezzo. E poi quel bacio e quel ti amo. I telespettatori e le telespettatrici sono chiaramente impazziti e adesso si chiedono: ci sarà una seconda stagione di Fosca Innocenti? Fino a qualche settimana fa, dopo le prime due puntate della fiction di Canale 5 vi avremmo risposto che, visti gli ascolti, quasi certamente Fosca Innocenti 2 ci sarebbe stata. Poi però l’interesse del pubblico è scemato, per cui non possiamo sapere in modo certo, che cosa deciderà di fare Mediaset. Sta di fatto però che le anticipazioni su questa possibile seconda stagione di Fosca Innocenti arrivano direttamente da Vanessa Incontrada che sembra sicura: la fiction avrà un sequel.

Fosca Innocenti 2 ci sarà? La rivelazione di Vanessa Incontrada

In una intervista per Tv, sorrisi e canzoni, Vanessa Incontrada aveva dichiarato: “Con le colleghe è scattata subito una splendida alchimia. Con Desirée Noferini e Cecilia Dazzi, Irene Ferri e Giorgia Trasselli ci siamo viste anche fuori dal set, abbiamo mangiato insieme. E abbiamo creato una chat di gruppo, ci sentiamo e ci prepariamo a girare la seconda stagione.” Ancora prima quindi di conoscere i risultati della fiction incassati nel 2022, Mediaset aveva stabilito di fare un sequel, a quanto pare.

L’attrice si è anche sbilanciata commentando: “Il sequel? Siamo in fase di scrittura. Fosca avrà un antagonista…”. Il pubblico spera di vedere Cosimo e Fosca insieme, magari sposati mentre iniziano a circolare rumors secondo cui tra i protagonisti di Fosca Innocenti 2 potrebbe esserci anche Claudio Bisio.

Attendiamo con curiosità anche i dati di ascolto della quarta e ultima puntata di Fosca Innocenti per capire come andrà a finire anche da questo punto di vista e poi chissà, magari un comunicato ufficiale da parte di Mediaset con le ufficializzazioni del caso!