I finale di Fosca Innocenti conquista il pubblico: il bacio che tutti si aspettavano

Ci sono fiction che finiscono lasciando l’amaro in bocca al pubblico e altre invece, che regalano quel finale tanto atteso. Con l’ultima puntata di Fosca Innocenti in onda il 4 marzo 2022 è successa la seconda delle cose: il pubblico ha apprezzato moltissimo quello che è accaduto tra i due protagonisti della serie che finalmente, dopo aver perso molto tempo, anni, a fingere di non amarsi, alla fine si sono lasciati andare. Quando Fosca ha capito che stava per perdere l’uomo che amava, ha deciso di fare un passo importante e solo quando si è accorta che poteva essere davvero tardi, è stata travolta dallo smarrimento. Per fortuna però su quel taxi, Cosimo non c’è mai salito, anzi. Era proprio lì, alle sue spalle, pronto a baciarla. Con il sorriso beffardo di chi ha capito che finalmente le difese sono cadute, Cosimo ha abbracciato Fosca e l’ha stretta in un travolgente e passionale bacio. “Ti amo” le ha sussurrato e ovviamente la Innocenti non poteva che ricambiare, anche lei, follemente innamorata da sempre di Cosimo. Che non ci fosse solo amicizia ma anche un grande amore, tra i due, lo avevano capito tutti. E finalmente alla quarta e ultima puntata di Fosca Innocenti, il sentimento è stato palesato, sancito da un bacio che ha fatto impazzire davvero tutti!

Fosca Innocenti l’ultima puntata al bacio

Grande entusiasmo da parte del pubblico quindi, che ieri sera, dopo l’ultima puntata di Fosca Innocenti è andato a letto con il sorriso. Non capita spesso con il finale di una serie, da cui ci si aspetta magari qualcosa che possa rimandare a una seconda stagione.

Grandissimo anche l’entusiasmo sui social con i commenti che non mancano: “Bella fiction, m’è piaciuta molto,il lieto fine è stato meraviglioso con Vanessa e l’affascinante Francesco Arca,spero ci sia la seconda serie con loro sposati” scrive una spettatrice. “Peccato le fiction belle finiscano subito,beh che dire Fosca e Cosimo nella loro semplicità stupendi” risponde un’altra. E sulla seconda stagione per ora Mediaset non si sbilancia. Gli ascolti non sono stati quelli che probabilmente ci si aspettava, fatta eccezione per le prime due puntate, poi c’è stato un crollo. Staremo a vedere che cosa succederà. E vi terremo ovviamente aggiornati.