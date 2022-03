Doc-Nelle tue mani 2 verso il finale: Carolina e la morte di Lorenzo, è tempo di verità. La perdoneranno?

Ci avviciniamo ormai al gran finale. Questa sera andrà in onda la penultima puntata di Doc-Nelle tue mani 2 e come si può vedere dal promo, anche per Carolina, potrebbe arrivare il momento di raccontare tutto, ma proprio tutto quello che è successo davvero il giorno in cui Lorenzo Lazzarini è morto. Carolina e suo padre non sanno che in ospedale ci sono delle cimici e che qualcuno sta spiando le conversazioni di tutte le persone coinvolte in questa vicenda. Ma presto la verità verrà a galla e forse Carolina dovrebbe raccontare tutto prima che gli altri vengano a sapere come è morto davvero Lorenzo. Andrea infatti, non ha mai detto a nessuno quello che è successo il giorno in cui Lazzarini ha avuto un attacco cardiaco. Nessuno sa che Lorenzo era senza ossigeno e che la bombola nuova è arrivata troppo tardi, quando era già morto. E se è vero che tutti in ospedale, erano pronti a morire pur di salvare un paziente, facendo appunto “un po’ per uno” è anche vero che Fanti e sua figlia hanno tenuto il segreto per mesi e che questo non è un gioco di squadra. Entrambi quindi potrebbero pagare molto cara la conseguenza del loro silenzio, soprattutto con Giulia che forse, avrebbe dovuto sapere tutto sin dall’inizio.

Doc però ha messo davanti a tutti l’amore per sua figlia e l’ha protetta, anche se ha sempre saputo che Carolina non ha sbagliato. Lorenzo è morto e gli altri non sanno che se avesse avuto la sua bombola di ossigeno forse, si sarebbe salvato…E’ arrivato quindi il momento della resa dei conti, il momento in cui questa verità deve essere raccontata. Quali saranno le reazioni di tutte le persone coinvolte in questa vicenda e che cosa rischia Carolina?

Doc-Nelle tue mani 2 verso il finale: Carolina deve raccontare la verità su Lorenzo?

Carolina da mesi si porta dentro un peso con il quale a stento riesce a convivere e forse anche per lei, è arrivato il momento di liberarsene e di raccontare tutto quello che è accaduto quel maledetto giorno. Lorenzo è morto ma che cosa ne sarebbe stato di lui se avesse avuto la sua bombola, se la pallina non fosse caduta e avesse chiesto aiuto, se Carolina si fosse fermata in camera con i due pazienti per controllare come stesse andando? Non lo potremo mai sapere ma certamente Riccardo, Giulia, Gabriel, Elisa avrebbero voluto conoscere tutta la verità su quel giorno. E invece sono stati tenuti all’oscuro e questo non può andare bene se si è una squadra. Ci saranno delle conseguenze che porteranno magari Giulia a decidere di andare via, come avrebbe voluto fare all’inizio? Dopo il tradimento di Damiano, arriva per lei anche questa notizia che di certo non la lascerà indifferente.

L’appuntamento con la penultima puntata di Doc-Nelle tue mani è per questa sera su Rai 1.