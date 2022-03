Più forti del destino vs Destini in fiamme: il confronto non regge, remake italiano bocciato

Dopo i pessimi ascolti che Più forti del destino ha portato a casa nella prima puntata in onda il 9 marzo 2022 su Canale 5 e dopo aver letto molti commenti di chi paragonava ( inevitabilmente) la serie a Destini in fiamme, serie francese di cui quella italiana prova a essere un remake, mi sono molto incuriosita e ho deciso di vedere gli episodi su Netflix. In questo periodo a quanto pare i remake, vanno di gran moda in Italia, anche se ci si ostina a dire che la serialità nostrana, resta sempre la migliore. Poi però succede che Noi è un mezzo flop ( ed è persino imparagonabile a This Is Us per quanto sia di livelli inferiore), Vostro Onore altrettanto e Più forti del destino segue a ruota. Ma allora, mi chiedo, non sarebbe meglio comprare le serie degli altri paesi e mandarle in onda in versione originale come è successo per Morgane-Detective Geniale ( non la cito a caso essendo tra l’altro l’attrice protagonista, Audrey Fleurot anche Adrienne della serie francese)? A fine estate, quando Morgane arrivò su Rai 1 catalizzò l’attenzione di oltre 4 milioni di spettatori a serata, ottimi numeri se si considera che una fiction copia-incolla di un prodotto straniero, certamente costa molto di più.

Torniamo a Più forti del destino. Ieri sera, vedendo la prima puntata di questa fiction ho pensato che un cast di quel livello, non si sarebbe prestato a una serie di basso livello. Ed effettivamente la storia è molto intrigante, ma manca tutto il resto. Basta guardare i primi minuti di Destini in fiamme, anche solo per rendersi conto delle differenze più banali: regia, fotografia, location, dialoghi, empatia, emozioni che traspirano. Solo la visione della prima “casa” in cui vive una delle famiglie protagoniste, fa capire l’enorme differenza tra lo sforzo che si fa è fatto con la serie italiana, e quello invece, fatto dai nostri vicini francesi. La credibilità passa anche da queste piccole cose, come passa anche dal coraggio di mettere sul copione, scene di fortissimo impatto, scene in cui un marito violento prende a schiaffi, quasi fino a farla svenire, sua moglie e poi dandole una mazzetta di soldi, la invita a presenziare a un evento. Non per piacere, ma per facciata, perchè a lui va così. Bastano 5 minuti di Destini in fiamme per comprendere le differenze con Più forti del destino. E potrei andare avanti citando il trucco, i costumi, le musiche. Ed è incredibile tra l’altro, non riuscire a fare un buon lavoro, incollando persino parola per parola i dialoghi di una serie di successo ( accade anche con Noi ed è imbarazzante). Che poi la cosa fantastica di questi remake è che non si fa neppure lo sforzo di cambiare i nomi dei protagonisti, pazzesco.

E a chi guarda, si chiede persino di non fare paragoni tra serie originale e remake. Se non lo volete, signori e signore, che non li facciate questi benedetti remake.

Destini in fiamme vs Più forti del destino: il confronto non regge

Ma è al minuto 23 del primo episodio di Destini in fiamme che si può notare la grande, grandissima differenza con la fiction di Canale 5. Si percepisce tutta la disperazione delle donne che hanno provato in tutti i modi a mettersi in salvo e sono state aggredite, picchiate, calpestate da uomini ( soprattutto nobili) che pur di mettersi in salvo, hanno commesso le azioni più becere. Un momento che nella serie italiana viene del tutto trascurata. Per non parlare degli effetti patetici delle fiamme dell’incendio, sembrava quasi surreale, inverosimile mentre guardando la serie francese, si ha quasi la sensazione di essere travolti da quelle fiamme, di provare dolore fisico per tutte quelle donne, rimaste indietro.

E del resto se una serie si chiama Destini in fiamme, il momento dell’incendio, non può e non deve essere di basso livello, anzi. Serve phatos, serve verità, tutto quello che purtroppo è mancato alla serie italiana. Comprensibile poi comprendere i motivi per i quali il pubblico, sempre più abituato alla serialità da “piattaforma” cambia canale e giudica in malo modo alcune cose che vengono proposte sulla generalista. Perchè non dimentichiamolo, si premiano poi lavori di elevato livello come Doc-Nelle tue mani o Blanca. Quando si vuole fare un lavoro ben fatto, si hanno tutte le capacità per portare a casa il risultato, questo è chiaro. Il fumo, le fiamme, il rosso, i piccoli pezzetti di oggetti che vanno a fuoco che cadono sui capelli dei protagonisti: piccoli dettagli che rendono una serie, non solo bella da vedere, ma anche apprezzabile dal pubblico che cerca, chiaramente, il meglio.

Tutto il fuoco, il rosso delle prime scene, va subito in contrasto, con il nero di una Parigi che si è addormentata sotto shock per quanto accaduto al Bazar e che si prepara a fare la conta delle vittime. Gli sceneggiatori italiani hanno anche pensato bene di cancellare tutto il pezzo in cui Madame Huchon ( interpretata nella serie italiana da Loretta Goggi alias Donna Elvira) si reca nei sotterranei del palazzo in cui sono stati portati i cadaveri carbonizzati, e ciò che ne resta, per cercare sua figlia. Troppo crudo per il pubblico italiano un momento di questo genere o forse sarebbe servito anche per raccontare la brutalità di una storia, che tra l’altro, è una storia vera? Più facile far ritrovare alla donna un anello su un tavolo, che mostrare un cadavere che invece indossa, su una mano completamente carbonizzata, il gioiello. Scelta incomprensibile. Potrei continuare parlando del grande sforzo riservato ai dettagli degli ospedali in cui tutti i feriti dopo l’incendio sono stati portati, decine di carrozze in giro per le strade a rendere credibile una narrazione che si svolge in location mozzafiato. Tutte cose che mancano a Più forti del destino e che rendono la serie, non solo imparagonabile all’originale, ma anche di basso livello.

E siamo solo ai primi due episodi. Spiace perchè il cast di questa serie Mediaset, è un cast di primissimo livello e che avrebbe meritato di meglio.