Doc-Nelle tue mani 2 ultima puntata: Doc travolto dalle bugie, Giulia non lo perdona. Come finirà?

E’ arrivato il momento di scoprire quale sarà il gran finale della seconda stagione di Doc-Nelle tue mani. Andrà in onda il prossimo giovedì la sesta e ultima puntata della fiction di Rai 1 e, come avrete già visto dal promo che rivela alcune delle cose che accadranno, per Andrea Fanti arriverà il momento di prendersi le sue colpe. Il nostro Doc, anche nell’ultima puntata, continuerà a difendere fino alla fine sua figlia, attirandosi “l’odio” di tutti i colleghi che non riescono a comprendere questo gesto. Nella sesta puntata di Doc-Nelle tue mani 2 in onda il 17 marzo 2022 vedremo anche la reazione di Giulia. La dottoressa stenta a credere che sia successo davvero, che per mesi Andrea possa averle tenuto nascosto un segreto simile. Ma nessuno, a parte Riccardo, conosce la verità su questa storia. Una verità che potrebbe nuovamente cambiare tutto anche se è sempre stato Andrea a prendere le decisioni per provare a tutelare Carolina. Forse ha sbagliato, forse avrebbe dovuto agire in un modo diverso e sta arrivando anche per lui, il momento della resa dei conti. Carolina pensava che la Tedeschi non avrebbe scoperto nulla e invece si sbagliava…E adesso Andrea Fanti è di nuovo nel mirino. Questa volta però in gioco non c’è solo il suo posto da primario ma anche la stima e il bene che gli altri nutrono per lui. Perchè non si è fidato, perchè non ha detto nulla? Lorenzo è morto da eroe e meritava che tutti lo sapessero in ogni caso.

Doc-Nelle tue mani 2 ultima puntata: la trama del 17 marzo 2022

Le anticipazioni dell’episodio 2×15 Stigma: Quando ormai è a un passo dal riavere il primariato, Doc è costretto a una confessione dolorosa davanti a tutto il reparto. Mentre i medici cercano di salvare la vita a un giovane militare con sintomi inspiegabili, Agnese comincia a indagare sull’operato di Caruso. E’ chiaro che ci sia qualcuno in ospedale che vuole la testa di Doc e Agnese cerca di capire cosa ci sia dietro a tutto questo…Nel frattempo per Fanti arriva un avviso di garanzia…Giulia lo affronta ed è molto chiara: non è lei che deve andare via, è lui che deve lasciare il reparto dopo quello che ha fatto. La dottoressa si sfoga anche con Damiano: non riesce a credere che, dopo tutto quello che hanno passato insieme, Doc possa aver mentito in questo modo.

Le anticipazioni dell’episodio 2×16 Mutazioni: Chiusi in reparto in una quarantena forzata, i medici sono impegnati in una lotta contro il tempo per fermare un batterio multiresistente che li ha contagiati tutti. Doc propone una soluzione drastica e rischiosa, ma sarà Giulia a dover decidere se fidarsi di lui e affrontare le conseguenze della sua scelta. Nessuno immagina che dietro a ogni singolo gesto di Andrea, ci sia stata la voglia di un padre di proteggere sua figlia. Carolina si deciderà a raccontare tutto? Lo scopriremo solo giovedì prossimo: non prendete impegni, appuntamento come sempre su rai 1 alle 21,30.