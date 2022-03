Più forti del destino anticipazioni: Rosalia non vuole abortire, Camilla è scomparsa

Grandi colpi di scena anche nella seconda puntata di Più forti del destino e non mancheranno nella terza che ci aspetta mercoledì sera su Canale 5. Come avrete visto, Rosalia turbata dal suo aspetto fisico e credendo che nessuno potrebbe più accettarla per come è oggi, dopo l’incendio, ha deciso di vivere fingendo di essere Margherita. Ma questa sua scelta ha anche un prezzo molto caro da pagare. Donna Elvira infatti ha scoperto che è incinta e non può permettere che tenga il bambino, per questo le chiede di abortire. Ma Rosalina non vorrebbe rinunciare al bambino. La piccola Camilla aveva seguito alla lettera le indicazioni di sua madre ma Arianna mai avrebbe immaginato di essere seguita dalla polizia che aveva scoperto tutto: è ancora viva e sta scappando da suo marito. Libero ha deciso di confessare il suo amore alla giovane ragazza che ha salvato…Non è stato lui a organizzare l’incendio e vuole che si sappia. Giuseppe, ricevendo il messaggio di Rosalina non ha capito che è stata lei a mandare i biglietti ma ha dei dubbi. Deciderà di approfondire, andando magari presso la tenuta di Donna Elvira per capire che cosa sta succedendo? La busta che conteneva i biglietti per l’America aveva proprio lo stemma della sua famiglia. Ci sarà un motivo...Costanza decide di credere a Libero ma il matrimonio con il suo fidanzato si avvicina.

E passiamo quindi alle anticipazioni per la terza puntata di Più forti del destino che ci aspetta il 16 marzo 2022 su Canale 5. Arianna viene seguita dalla polizia mentre cerca di riprendersi Camilla e non sembra poter scappare, che cosa le faranno, la riporteranno da suo marito oppure no?

Più forti del destino anticipazioni: la trama della terza puntata 16 marzo 2022

Guglielmo è un diavolo e quando scopre che sua figlia ha cercato di scappare al parco, capisce quello che sta succedendo e trova in camera sua il biglietto che Arianna le ha scritto. Va ovviamente su tutte le furie e fa esplodere la sua rabbia. Quello che Guglielmo non sa è che è stata fermata dalla polizia che indaga…Nel frattempo sguinzaglia i suoi uomini: vuole trovarla. Il marito di Margherita torna a casa e non immagina quello che è successo…Quando va in camera di sua moglie non riesce neppure a guardarla, per via delle cicatrici sulla sua pelle. Costanza decide di vedere ancora Libero ma allo stesso tempo va avanti con il suo fidanzamento per salvare la famiglia, non può fare diversamente. Donna Elvira ha deciso di chiamare una donna per far abortire Rosalia ma lei non ha nessuna intenzione di farlo. La donna minaccia la domestica: se continuerà a fare quello che dice lei, la farà andare in prigione, dicendo di esser stata imbrogliata. A proposito di prigione, anche Arianna affronta il carcere.

L’ispettore che sta indagando sull’incendio del Bazar, cerca di capire perchè Arianna si sia finta morta e vuole approfondire. Nel frattempo il suo amante non ha idea di che fine abbia fatto ma quando torna a casa, per fortuna, la trova. Il problema è che adesso Camilla, è scappata e nessuno sa che fine abbia fatto. La donna ha saputo inoltre che suo marito ha fatto uccidere molti anni prima una donna e adesso c’è lei nel mirino. Guglielmo trova il giornalista e lo fa aggredire, lui gli dice che Arianna è partita con Camilla. Tornando a casa, la donna vede suo marito uscire dall’abitazione del suo amante e una volta entrata lo trova praticamente in fin di vita. Quando scopre quello che è successo davvero la sera dell’incendio, l’ispettore va da Costanza, e le chiede se Libero è stato davvero il suo salvatore. La ragazza sembra essere disposta a testimoniare in suo favore al processo nonostante le rimostranze di suo padre e del suo fidanzato. Tutti gli ospiti di Costanza assistono a un litigio tra lei e il suo fidanzato mentre Rosalia scopre che suo marito ha una amante. Costanza va di nuovo a trovarla e non si rende conto che non è sua zia ma la sua amica domestica…Poi decide di far pace con il suo fidanzato: non può permettersi che il matrimonio non venga celebrato e lo sa bene. Poi però decide di andare da Libero. Quello che non sa è che il suo fidanzato l’ha seguita e ha visto tutto. Che cosa farà? Arianna è in ospedale con il suo amato che al momento, è sopravvissuto. Poco dopo però muore e lei resta adesso, da sola. Pur di tenere il suo bambino, Rosalia decide di andare di notte dal marito e fare l’amore con lui.

Tutto questo e molto altro nella puntata di Più forti del destino che ci aspetta mercoledì prossimo su Canale .