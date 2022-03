Studio Battaglia al debutto stasera: la trama della prima puntata

Il martedì sera di Rai1 regala una nuova fiction al pubblico che segue sempre con grande interesse le storie raccontate. Questa volta ci muoviamo nel presente, senza fare salti nel passato, e andremo a conoscere una famiglia di avvocatesse, donne in carriera. Fa il suo esordio il 15 marzo 2022 su Rai 1 la fiction Studio Battaglia con due episodi che ci portano nelle vite delle protagoniste di questa vicenda. Un legal drama che si ispira alla serie The Split. Quattro le puntate della nuova fiction di Rai 1 che tra l’altro, vede il ritorno di Lunetta Savino, nei panni di una delle protagoniste della serie. Non ci resta che scoprire quello che succederà nella puntata di oggi di Studio Battaglia, dandovi l’appuntamento alle 21,30 su Rai 1 subito dopo una nuova puntata de I soliti ignoti.

Studio Battaglia anticipazioni: la trama della prima puntata

Le anticipazioni dell’Ep. 1 martedì 15 marzo 2022- Anna Battaglia ha lasciato lo studio di famiglia e lavora da pochi giorni in un nuovo studio legale (Zander e Associati), quando sotto l’ufficio trova ad aspettarla suo padre Giorgio, che non vedeva da 25 anni. Quella mattina affronta sua sorella Nina, rimasta nello studio di famiglia, in una causa contro uno stand-up comedian e accoglie Parmegiani, un facoltoso imprenditore che vuole divorziare dalla moglie Carla. Alla fine, però, sarà proprio la moglie dell’uomo a voler essere difesa da Anna, mentre l’imprenditore si rivolgerà a Marina Battaglia, che quella sera festeggia i 65 anni con una grande festa. Mentre si occupa degli ultimi preparativi per le nozze con Alessandro, la più piccola della famiglia Battaglia, Viola, insiste con le sorelle perché incontrino il padre. Lavorando al contratto prematrimoniale di una soubrette e un calciatore, Anna si riavvicinerà al suo collega Massimo, con cui c’è una forte alchimia, ma lui sembrerebbe interessato anche a Nina.

Le anticipazioni dell’eEp.2 martedì 15 marzo 2022– Tornano a galla alcuni segreti nel passato di Anna e Massimo, che lavorano insieme sul caso di una donna che vuole procedere all’impianto degli embrioni congelati con l’ex marito. Carla scopre di aver vissuto per anni nella menzogna e le sorelle vengono a sapere che Giorgio non avrebbe mai voluto abbandonarle. Un attacco hacker porta alla luce una lista con i nomi degli iscritti a un sito di incontri extraconiugali e Anna difende una nota onorevole che vuole divorziare dal marito senatore, fedifrago. Viola ha dei dubbi riguardo alle nozze e per colpa di Nina il suo matrimonio salta. Alberto è costretto a confessare ad Anna una terribile verità che rischia di mettere in crisi il loro matrimonio.