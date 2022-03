Studio Battaglia da stasera su Rai 1: conosciamo meglio le protagoniste, avvocatesse e non

Rai 1 ci riprova. Non è un periodo particolarmente felice per le fiction. Anche Doc-Nelle tue mani, pur restando una serie da record di ascolti, settimana scorsa ha mostrato i primi segnali di cedimento. Non brillano Vostro Onore e Noi, con ascolti deludenti in particolare per questi due remake, ed essendo, Studio Battaglia, anch’essa una fiction che trae ispirazione da un prodotto estero, il pericolo che non possa colpire più di tanto, è dietro l’angolo. Lo scopriremo questa sera con la prima puntata e poi domani, con i dati di ascolto relativi alla prima puntata di Studio Battaglia, la nuova fiction del martedì sera di Rai 1.

Nel frattempo, conosciamo meglio le protagoniste di questa serie al femminile. Non solo avvocatesse, ovviamente!

Studio Battaglia debutta il 15 marzo 2022 su Rai 1: la trama

Aprire la porta dello “Studio Battaglia” significa rendersi conto che un nome può indicare una predisposizione. Alla battaglia, appunto. Il cuore del racconto del legal dramedy, che movimenterà 4 prime serate di Rai 1 ( quattro quindi le puntate della fiction che ci terrà compagnia per un mese) a partire da martedì 15 marzo, è costituito dalle donne Battaglia: tre avvocate divorziste e una futura sposa. Una madre e tre figlie, ognuna coi propri sogni e turbamenti, unite da un amore profondissimo e da un’invincibile ironia che le ha sempre salvate, ogni volta che tutto sembrava crollare, come quando venticinque anni prima il padre Giorgio se n’era andato. “Studio Battaglia” – scritto da Lisa Nur Sultan, adattamento italiano della serie britannica “The Split”, una produzione Palomar con Tempesta in collaborazione con Rai Fiction – osserva le dinamiche familiari e le relazioni sentimentali attraverso il più disincantato dei punti di vista: lo studio dell’avvocato divorzista. Anzi, delle avvocate, perché qui ce ne sono tante e sono le migliori di Milano.

Conosciamo meglio le protagoniste di Studio Battaglia

ANNA BATTAGLIA (Barbora Bobulova ) La maggiore delle sorelle Battaglia. Donna forte e affidabile, con un gran senso del dovere. Avvocata eccellente, per emanciparsi dalla madre Marina ha appena lasciato lo studio di famiglia per andare a lavorare in uno studio rivale. Apparentemente risolta tra carriera e famiglia (con Alberto ha due figli, Daria e Giacomo), in realtà nel suo passato ha lasciato più questioni in sospeso di quanto lei stessa voglia ricordare.

MARINA BATTAGLIA (Lunetta Savino ) Elegante, autorevole e temibile, ha cresciuto tre figlie da sola senza perdere un giorno di lavoro, anzi facendo crescere il suo studio legale fino a farlo diventare uno dei più importanti di Milano. Nei processi è un mastino senza scrupoli, ma la sua tempra è bilanciata da un cinismo irriverente e da sprazzi di imprevedibilità che la rendono irresistibile.

VIOLA BATTAGLIA (Marina Occhionero ) 25 anni, solare e quasi sempre sorridente, Viola è la piccola di casa. Ragazza curiosa e spontanea, è anticonformista in un modo tutto suo: è l’unica Battaglia a non aver studiato giurisprudenza e anzi, nonostante la giovane età, si sta per sposare! Babysitter per scelta, tutta la sua famiglia pensa che sia sprecata e irrisolta, ma la verità è che Viola è felice e serena così, in una vita senza ansie e senza conflitti: la vera rivoluzione.

NINA BATTAGLIA (Miriam Dalmazio ) Nina è la seconda, la sorella di mezzo. Lavora nello studio di famiglia insieme a Marina. Ha 35 anni ed è una donna bella, libera e in carriera. Ironica, sfrontata e indipendente, lavora molto, ma quando è fuori dall’ufficio ama divertirsi e colleziona uscite e amorazzi. Eppure, anche se non lo ammetterebbe mai, in fondo al cuore cova una grande fragilità.

L’appuntamento con Studio Battaglia è per questa sera: alle 21,30 su Rai 1 si parte per 4 puntate.