Vostro onore ultima puntata: Matteo continua a sbagliare e chiede aiuto alla nonna, la scelta finale

Avrete visto fino a che punto Vittorio è arrivato pur di salvare la vita di suo figlio, avrebbe fatto qualsiasi cosa per lui. Dopo la morte della moglie del resto, Matteo è la sola cosa che gli restava, la sola persona da amare e ha provato fino alla fine a proteggerlo. Come andrà a finire questa storia? Lo scopriamo con le anticipazioni per l’ultima puntata di Vostro Onore che ci aspetta il 21 marzo 2022 su Rai 1. Ultima puntata con la resa dei conti perchè Matteo a quanto pare, non ce la fa più a reggere il peso di tutte le bugie che ha dovuto dire. Neppure Vittori si aspettava una serie di eventi a catena, generati dalla bugia iniziale. Dalla morte di Nino a tutto quello che è accaduto dopo. Vittori sta cercando di reggere il peso delle bugie, delle manipolazioni ma adesso anche lui inizia a cedere. Matteo si è anche reso conto di aver ferito persone a lui care e non vuole, a quanto pare, continuare a portarsi addosso il segreto. Le immagini delle telecamere dell’ospedale tra l’altro, quasi certamente saranno una prova schiacciante, quanto meno per chiedere a Matteo che cosa ci facesse nella stanza del ragazzo che ha investito ( anche se nessuno ancora sospetta di lui). Il gran finale lunedì su Rai 1, ecco per voi le anticipazioni dell’ultima puntata di Vostro onore.

Vostro Onore anticipazioni: la trama dell’ultima puntata 21 marzo 2022

Le anticipazioni dell’episodio 1×07: Matteo, trattenuto da Danti, Sara e Orlando, riesce a giustificare la sua presenza in ospedale e nella stanza di Diego Silva. Sara comincia a sospettare di lui e del padre.Finalmente per lei i pezzi stanno andando tutti nel posto giusto ma il giudice sa come muoversi e ha ancora pedine da giocare… Vittorio riesce a mettere in cattiva luce i contatti dell’ispettrice con Miguel, che viene interrogato da Danti e Orlando, con scarsi risultati. Vittorio e Matteo sentono di non avere più scampo: decidono di fuggire all’estero. Le anticipazioni dell’episodio 1×08: In commissariato Danti e Orlando interrogano Maddalena, che continua a coprire Vittorio. Matteo si presenta con la nonna Anita in commissariato. Vittorio chiede a Matteo una spiegazione e il figlio gli racconta tutta la verità. Vittorio si trova di fronte alla scelta di accettare o meno la carica di nuovo Presidente del Tribunale.

Appuntamento al prossimo lunedì per scoprire come finirà questa storia!