Più forti del destino anticipazioni ultima puntata: Giuseppe trova Rosalia? Ferdinando pronto a uccidere

Che cosa succederà nell’ultima puntata di Più forti del destino? Lo scopriamo come sempre con le anticipazioni per la quarta e ultima puntata della fiction di Canale 5 che ci aspetta venerdì per il gran finale il 18 marzo 2022. Non ha riscosso purtroppo il successo che ci si aspettava, nonostante la serie si ispirasse a Destini in fiamme, presente da tempo sul catalogo di Netflix e anche amata dal pubblico francese, che ha visto la serie originale prima di tutti. Non è servito l’ottimo lavoro fatto con il cast: purtroppo il pubblico ha bocciato la proposta di Canale 5. In ogni caso, domani andrà in onda l’ultima puntata della fiction Più forti del destino e noi vi raccontiamo quello che accadrà negli episodi finali. Come avrete visto, alla fine Giuseppe ha capito che la sua Rosalia era ancora viva e non si è arreso, ma ora sia lui che sua moglie, rischiano grosso perchè i segreti si sa, sono sempre pericolosi. Rischia anche Arianna, che ha deciso di vendicarsi del marito e di riprendersi sua figlia ma non sarà facile…

Vediamo quindi le anticipazioni per l’ultima puntata di Più forti del destino, eccole per voi.

Più forti del destino anticipazioni: la trama del 18 marzo 2022

Rosalia ha sedotto suo marito, Ferdinando Pennisi Di Carini, e i due hanno fatto l’amore due volte. Così facendo, la donna spera di poter tenere suo figlio, senza dover abortire. Donna Elvira però vuole liberarsi di suo genero, che sta diventando ossessivo ed è pericoloso per il piccolo Tommaso, per cui chiede alla donna di avere pazienza: dopo la festa in suo onore, se ne andranno in campagna e lei potrà stare da sola con il piccolo e avere suo figlio in pace. Arianna intanto, rimasta da sola e lontana dalla piccola Camilla, decide che è arrivato il momento di tornare a casa: solo in questo modo potrà smascherare le trame di suo marito che intanto lavora per ottenere il posto che merita ed essere eletto. Il piano della donna sembra funzionare visto che suo marito la riaccoglie in casa ma alle sue condizioni: vivrà in un’ala isolata della casa e almeno per il momento, non potrà rivedere la piccola Camilla.

Giuseppe ha capito che quei biglietti chiusi nella busta con lo stessa della famiglia Di Buonvicino, non possono essere una coincidenza. E inizia quindi a indagare. Ascolta delle cose che lo fanno riflettere, le domestiche parlando di un grande cambiamento in Margherita, dopo l’incendio e così il cocchiere, inizia a a sperare che sua moglie possa essere ancora viva, anche se non sa perchè si sta nascondendo.

Costanza, dopo aver saputo che Libero rischia di essere condannato a morte e giustiziato, decide di raccontare quello che ha scoperto. Non c’è stato nessun attentato, la bomba non è mai stata messa dagli anarchici ma l’incendio è stato causato da un incidente, il proiettore ha preso fuoco. L’unica persona che potrebbe testimoniare viene uccisa. E’ Guglielmo che fa organizzare tutto e che promette anche al padre di Costanza del denaro, l’importante è che possa contare sul suo appoggio politico. Ma Costanza va dritta per la sua strada e così esce un articolo con la sua testimonianza.

Prima che si tenga la cena in onore di Margherita, Teresa incontra il suo amante e gli dice che la moglie è incinta e che non può essere lui il padre visto che tutti sanno che non hanno rapporti da anni. Ferdinando quindi affronta Rosalina ( pensando che sia Margherita) e le dice che ucciderà il bastardo che porta in grembo. Colta alla sprovvista da questa minaccia, Rosalia a cena davanti a tutti, annuncia di essere incinta. Si brinda quindi a questa creatura coraggiosa che è sopravvissuta all’incendio. Ferdinando reagisce malissimo e minaccia sua moglie, solo l’intervento di Elvira impedisce che possa succedere il peggio.

Il mattino seguente, Giuseppe viene licenziato. L’uomo però prima di andare via prova la sua ultima carta: bussa alla porta di donna Margherita e dichiara tutto il suo amore per sua moglie. Le dice che l’amerebbe comunque, nonostante le cicatrici, nonostante questa strana scelta, che comprenderebbe. E così alla fine Rosalia apre la porta e i due si ricongiungono. Nel frattempo Arianna studia un piano per incastrare suo marito…Ferdinando spia Margherita, convinto che abbia un amante e quando la vede uscire di casa di nascosto da tutti, prende la pistola e la segue. Che cosa succederà adesso?

Appuntamento a venerdì sera con la quarta e ultima puntata di Più forti del destino.