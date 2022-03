La Regina del sud quinta stagione, come finisce: Teresa è davvero morta?

E’ disponibile da pochi giorni su Netflix la quinta stagione de La regina del sud, che potrebbe essere il capitolo finale di una amatissima serie per gli appassionati di cartelli messicani e vicende di questo genere. Ritroviamo anche in questa quinta stagione, Teresa Mendoza che è ormai la più grande narcotrafficante messicana in America e che continua ad avere un sogno: uscire dal giro e legalizzare tutto il lavoro che ha fatto in anni di sacrificio, anni in cui ha visto morire persone a lei molto care, anni in cui ha ucciso, ha sofferto, ha perso tanto ma ha anche messo su un impero che mai avrebbe immaginato quando era solo una cambiavalute.

Sono dieci gli episodi di questa quinta stagione de La regina del sud ( The Queen of the South). In questa stagione, ritroveremo Pote, il guarda spalle e migliore amico di Teresa, al suo fianco. Ancora una volta insieme dovranno “combattere” contro i cattivi. La quinta stagione riprenderà da dove si era interrotta la quarta: l’arrivo di James a New Orleans…In questa quinta stagione i nemici di Teresa saranno tanti ma in particolare la bella messicana se la dovrà vedere con un nemico che si è portata in grembo: Boas.

La regina del sud quinta stagione: quale finale per Teresa Mendoza?

Nei primi episodi della serie, Teresa cercherà di capire se James sta davvero raccontando la verità e se è vero che è in pericolo. Si renderà conto che James è tornato davvero per proteggerla e che è stato lontano da lei solo perchè è stata la cosa più giusta che avrebbe potuto fare. I due si amano ma Teresa preferisce chiedergli di andare via. Sarà Pote poi a convincere James a restare. Teresa ha dei seri problemi: il giudice che alza sempre più la testa e vuole più denaro da parte di Teresa, i Federali che indagano e poi c’è Boas che non ha digerito la morte di suo cugino Javier. Teresa deve guardare al futuro: anche lei ha perso Tony, ma adesso al suo fianco ci sono Kelly Anne e Pote, le persone di cui si fida di più al mondo. Deve però fare i conti con la mafia russa e in particolare con un nuovo alleato che diventerà presto anche il suo nemico, Kostya.

Teresa vuole uscire dal giro, ma il potere continua ad attrarla ed è per questo che arriverà a fare importanti affari anche in Europa. Una mossa che, scoprirà solo dopo, le è stata concessa dalla Cia che non ha mosso un dito contro di lei per un semplice motivo: chiederle un grande favore che Teresa dovrà fare. La Mendoza deve fare i conti anche con un altro nemico, Boas, che vuole riprendersi il cartello messicano. L’uomo è disposto a tutto e Teresa lo sa tanto che manda Re George a controllare il messicano a Miami. Una scelta che si dimostrerà errata perchè Boas ucciderà a sangue freddo, con un colpo in testa, uno dei più grandi amici di Teresa. La Mendoza non farà in tempo a piangerlo: Boas ha ordinato ai suoi uomini di uccidere lei ma di uccidere anche Pote e Kelly Anne. Proprio nel giorno in cui saranno insieme in ospedale, per fare la prima ecografia ( l’avvocatessa è infatti incinta), Kelly Anne sarà rapita dagli uomini di Boas.

Teresa decide di consegnarsi a Boas, ha un piano. Purtroppo lo scambio non va come lei si aspettava e Kelly Anne non viene liberata. Nel frattempo Teresa scopre di essere una pedina nelle mani della CIA, suo malgrado. Ed è per questo che deve obbedire a un loro nuovo ordine: uccidere Kostya. Teresa non lo ha mai visto, ha sempre fatto affari con sua cugina e quindi decide di contattarla. Oxana che le deve più di un favore è pronta ad allearsi con lei ma quando arriva nella villa della Mendoza, muore davanti ai suoi occhi, è stata avvelenata. Teresa quindi decide di cercare la figlia di Oxana e di provare a capire, in cambio di protezione, dove si nasconde il russo. Tamara è fondamentale nelle ricerche: rivela il vero nome di suo cugino e Teresa scopre che si tratta di un diplomatico russo, protetto dal governo. Un uomo davvero perennemente sotto scorta. Elabora però un piano…Nel frattempo Kelly Anne si mette in salvo e Pote riesce a trovarla. Teresa pretende che i due se ne vadano via e che inizino una nuova vita.

Quando Teresa arriva a New York, dove è in corso una guerra tra sudamericani e russi, Kostya decide di incontrarla alle sue regole. Pensa di essere al sicuro ma sbaglia. Teresa lo ha avvelenato, come lui aveva fatto con sua cugina. Pote e James salvano la Mendoza nel corso di una sparatoria e si mettono in salvo. Teresa decide di partire per il Belize, insieme a Pote…Kelly Anne resta in attesa invece, di una comunicazione. James torna a New Orleans per chiudere gli affari ma lì incontra l’uomo che da sempre lo ha in pugno, Finch che gli chiede l’ultimo favore, se così si può definire: deve uccidere Teresa.

La regina del Sud quinta stagione: Teresa è davvero morta?

A poche ore dal suo arrivo in Belize, Teresa viene colpita da un colpo sparato da James e muore in casa sotto gli occhi di Tamara e Pote. Il fido braccio destro organizza tutto. Teresa viene cremata e le sue ceneri sparse in un luogo a lei caro. Ma la CIA vuole uccidere tutte le persone che hanno collaborato con Teresa mentre Boas prende il potere e diventa il capo del cartello al posto della Mendoza. Pote avvisato da James, fa in tempo a chiamare Kelly Anne che scappa. Mentre il messicano cerca di raggiungerla però, buca accidentalmente una gomma e la polizia lo ferma. In macchina ha delle armi, viene condannato a 4 anni di reclusione.

L’ultimo episodio de La regina del sud riprenderà 47 mesi dopo. Pote esce dal carcere ed è nel mirino di Boas che lo vuole morto. Il messicano si è alleato con Dumas che però non tradisce Pote e finiscono entrambi in una trappola. Pote decide di mettere fine a questa storia a modo suo: propone un duello a Boas, con i coltelli, come si faceva una volta. Ha la meglio Pote che si vendica di tutti e uccide Boas. Per volere di Teresa, la proprietà sul mare va a Dumas, mentre Cice riceve la distilleria e il resto. Pote chiede a tutti e due di non cercarlo più, vuole iniziare una nuova vita.

Qualche giorno dopo l’uomo è su una spiaggia. Davanti a lui c’è una bambina di 4 anni, è sua figlia. Kelly Anne è viva e si è rifugiata lontano da tutti e da tutto. E’ vivo anche James che la notte dell’arresto di Pote, ha salvato l’avvocatessa. Ma è viva anche Teresa che ha inscenato la sua morte, ben sapendo che sarebbe stato il solo modo di mettere fine a tutto. In Belize la Teresa capo del cartello è morta, è rinata quella ragazza messicana con tanti sogni e piena d’amore.