L’ultima struggente puntata di Doc-Nelle tue mani 2: l’addio ad Alba, un matrimonio per ricominciare

Vi sono bastate le scorte di fazzoletti fatte prima dell’ultima puntata di Doc-Nelle tue mani 2? Sapevamo che ci sarebbe stato da piangere e infatti, la serie di Rai 1 non ha deluso le aspettative. Purtroppo nell’ultima puntata abbiamo dovuto dire addio a una delle protagoniste di questa stagione, la bravissima Alba. E’ finito come tutto è iniziato, con il sacrificio di un medico in ospedale. Un altro omaggio che ci ricorda quanto ogni giorno, chi lavora in un luogo come l’ospedale, possa rischiare la sua vita a causa di fattori che non dipendono neppure a lui. E’ successo ad Alba che si è contagiata come tutti i suoi colleghi e che è stata curata con una cura sperimentale. Si sapeva che ci sarebbe potuto essere un effetto collaterale ma è stata la scelta necessaria da fare: salvare 50 persone, perderne una. Può sembrare un tremendo calcolo logico, ma di fronte alla morte, le percentuali valgono, eccome se valgono. E bisognerebbe ricordarlo ogni volta in cui rifiutiamo di fare una cura, di prendere un farmaco, di fare un vaccino. Ci sarebbero migliaia di persone che farebbero quello che noi rifiutiamo di fare, pur di curarsi, ci sono nel mondo migliaia di persone che prenderebbero un farmaco se solo potessero, se esistesse per loro una cura; ragioniamo più spesso su quanto siamo fortunati, e forse il nostro, sarebbe un mondo diverso.

Doc-Nelle tue mani 2: l’ultima puntata con un mezzo lieto fine

E così l’ultima puntata di Doc, non ci ha regalato quel lieto fine che forse avremmo sperato ma un nuovo addio. Alba purtroppo non ce l’ha fatta ed è morta, tra le braccia del suo amato Riccardo, sotto gli occhi degli adorati colleghi, la sua famiglia, i fratelli e le sorelle che non ha mai avuto.

Per fortuna però ci sono stati anche dei risvolti positivi: Agnese e la Tedeschi hanno lavorato insieme per cercare le prove per scagionare Andrea. Mai avrebbero immaginato di trovare sotto la polvere, qualcosa di così importante, tanto da poter incastrare il dirigente sanitario del policlinico. Hanno scoperto della speculazione sulle bombole, che potrebbe persino aver causato la morte di Lorenzo: se ci fossero state, se fossero state consegnate in tempo, tutto sarebbe cambiato. E così Doc, si è ripreso il suo camice da primario, anche perchè Carolina, stanca di mentire, ha deciso di confessare tutto, di raccontare a tutti che è stata lei a staccare la bambola a Lorenzo, perchè lui lo voleva, perchè è stata una scelta coraggiosa di Lazzarini.

E poi il matrimonio di Gabriele ed Elisa: una nota di gioia in una puntata piena di dolore. Certo il brindisi sul virus di Doc, è stato leggermente inquietante, ma al matrimonio c’erano solo invitati medici, era anche adeguato! Un amore che sboccia e un futuro tutto da scrivere per Doc che ritrova in ospedale una nuova squadra di specializzandi. Si ricomincia.