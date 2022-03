Più forti del destino ultima puntata, il lieto fine: c’è spazio solo per i buoni

E’ andata in onda il 18 marzo 2022 l’ultima puntata della fiction Più forti del destino e, come avrete visto, alla fine, per tutti c’è stato un finale sereno. Un happy ending che non si vede sempre quando si ha a che fare con delle serie tv ma in questo caso, è successo. Nella quarta e ultima puntata della fiction remake di Destini in fiamme, le protagoniste della storia hanno ottenuto, quasi tutto quello che potevano avere, dopo le difficoltà e i mille ostacoli che la vita ha messo sul loro percorso. Un incendio ha cambiato le loro vite, la cattiveria ha trasformato tutto ma alla fine, il bene sembra avere avuto la meglio. E così Costanza ha salvato il suo Libero, grazie anche a suo padre, che all’ultimo ha capito che stava davvero sbagliando. Arianna ha salvato la sua bambina da un uomo crudele, un assassino, Rosalia ha riabbracciato il suo Giuseppe. Tutto è bene quel che finisce bene, o quasi…

Più forti del destino ultima puntata: un lieto fine per le protagoniste

Come avrete visto nell’ultima puntata della fiction di Canale 5, Rosalia alla fine ha deciso di dire tutto a Giuseppe, prima che lasciasse la villa. Gli ha detto di Margherita e di quello che è successo realmente. I due quindi hanno deciso di vedersi fuori dalla villa ma non potevano immaginare che Ferdinando gli avrebbe seguiti. Il nobile ha cercato di fare del male a entrambi e Rosalia, pur di difendere suo marito, lo ha ucciso inscenando poi un incidente con il cavallo. Elvira ovviamente non è una donna stupida e ha subito capito che era stata Rosalia a fare del male a Ferdinando, trovando tra l’altro anche una prova della sua presenza nelle stalle. Ma ha subito rassicurato la ragazza: non vuole denunciarla, anzi. Ha solo una richiesta per lei: a Elvira manca poco tempo, le resta pochissimo da vivere. Per questo motivo vorrebbe che Rosalia crescesse il piccolo Tommaso come se fosse suo figlio. Un progetto accolto anche da Giuseppe. I due erediteranno tutto alla morte di Elvira e potranno anche risposarsi.

Arianna ha deciso di denunciare suo marito, per tutto quello che ha fatto, e non solo per aver cercato di dare la colpa agli anarchici per l’incendio alla mostra. Ha manipolato per l’ennesima volta decine di persone. Non solo. Guglielmo le ha fatto del male, ha continuato a picchiarla e Arianna ha cercato aiuto, nell’ispettore che l’aveva messa in guardia. Quando sembrava che la donna fosse destinata a morire, per mano di suo marito, le forze dell’ordine hanno fatto irruzione in casa. Purtroppo però Guglielmo è riuscito a scappare. La piccola Camilla può riabbracciare la sua mamma. Forse vivranno con la paura che Guglielmo possa tornare e far loro del male, ma saranno comunque insieme.

Costanza si è battuta in tutti i modi pur di salvare Libero e di dimostrare la sua innocenza. Ma le manipolazioni di suo zio Guglielmo, che pur di ottenere i suoi scopi era disposto a tutto, hanno complicato le cose. La ragazza ha testimoniato, ha parlato con i giornalisti ma non è bastato. Libero rischia comunque di essere impiccato. Alla fine però il padre di Costanza si rende conto di tutti gli errori commessi e dei soprusi che per anni ha dovuto subire e denuncia Guglielmo. Libero è salvo.

Costanza, una volta riabbracciato Libero, decide di andare a trovare Margherita, per raccontarle quello che è accaduto. Rosalia però decide di smettere di mentire e si mostra alla sua ex padrona e amica. Costanza è felicissima di saperla serena al fianco di Giuseppe, nonostante tutto.